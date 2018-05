: Raid in un bar di Roma: procura indaga per lesioni e minacce. C'è VIDEO aggressione: Antonio Casamonica e suo cugin… - ansa_lazio : Raid in un bar di Roma: procura indaga per lesioni e minacce. C'è VIDEO aggressione: Antonio Casamonica e suo cugin… - TelevideoRai101 : Roma, pm indaga raid Casamonica in bar - VideoBarletta : Donna disabile presa a cinghiate in un bar e nessuno interviene, poi la minaccia: “morirai”. Indaga la Polizia di R… -

La Procura diha aperto un'inchiesta suldeiil giorno di Pasqua in un bar della capitale. La vicenda è mostrata in un video pubblicato da "Repubblica". Due esponenti del clan hanno picchiato con cinghiate, pugni e calci una donna disabile che aveva osato protestare perché i due con prepotenza avevano chiesto di essere serviti subito. I due l'hanno anche minacciata di non rivolgersi alla polizia e hanno anche picchiato il barista, un giovane romeno, colpevole di non essersi occupato subito di loro.(Di lunedì 7 maggio 2018)