Roma | non serve il boss per primo | raid dei Casamonica in un bar | barista e disabile

Roma - Raggi : 'Scoperta casa popolare subaffittata e senza canone pagato' : 'Abbiamo scoperto una casa popolare che era stata illegalmente subaffittata nel quartiere Prenestino: la donna che ne deteneva la disponibilità l'avrebbe infatti ceduta in cambio di denaro a un'altra ...

"Mia figlia è morta per l'asfalto devastato di Roma. Queste cose non devono accadere più" : E' un misto di rabbia e dolore il volto di Graziella Viviano. La madre di Elena Aubry, la ragazza romana morta ieri sera in via Ostiense dopo un incidente probabilmente causato dall'asfalto sconnesso, parla al Messaggero appena uscita dall'obitorio:"Quell'asfalto è devastato, mi chiedo come sia possibile che una strada così importante sia tenuta tanto male"Le indagini sulle cause dello schianto, avvenuto attorno alle 23 all'altezza ...

Roma - l’ultimo orrore dei Casamonica : il barista non li serve per primi - loro picchiano e frustano una cliente disabile : Un’esibizione di forza mafiosa, una violenza brutale per intimidire chi non ha rispettato la loro volontà, anche quando questo significa servirli per primi senza farli aspettare. Perché “qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo”, parola dei Casamonica. Qui è un bar della periferia sud-est di Roma, roccaforte del clan sinto che da anni spadroneggia tra Cinecittà e Tor Bella Monaca e fa soldi con usura e ...

La Roma non si ferma più - blitz contro il Cagliari firmato Under e Champions ipotecata : brivido retrocessione per Diego Lopez [FOTO] : 1/23 Luciano Rossi AS Roma ...

Roma - Pellegrini non ce la fa : spazio a De Rossi : CAGLIARI - Pellegrini non ha superato il test di questa mattina, avverte ancora dolore, dopo la partita contro il Liverpool non si è mai allenato e oggi andrà in panchina. A centrocampo molto ...

Roma - il palazzo occupato di viale delle Provincie - dove lo Stato non entra : Una città nella città, con le sue regole, le sue fortificazioni e una giurisdizione autonoma. Si presenta così, a sei anni dalla sua occupazione, l"ex sede Inpdai di viale delle Provincie 196.Siamo a due passi dalla centralissima piazza Bologna, a tre dalla stazione Tiburtina e dalla prima università di Roma. In questo palazzone di otto piani, diviso in due plessi comunicanti, oggi vivono più di 500 persone. Persone che, a quanto pare, alla ...

Roma - lo scuolabus non è adatto al trasporto disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Non possiamo regalare punti alla Roma» : Cagliari - "Domani ci aspetta una gara difficilissima ma attraverso la prestazione possiamo arrivare ai tre punti" afferma l'allenatore del Cagliari Diego Lopez alla vigilia della sfida casalinga con ...

Roma - Di Francesco : 'Battaglia a Cagliari. Andiamo in Champions e non smantelliamo' : L'adrenalina Liverpool è calata, adesso a Trigoria l'obiettivo primario è qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Per accedervi matematicamente basterà fare sei punti nelle ...

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Pedinata a Roma - non c'è pace per lei (Ballando con le stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:14:00 GMT)

Roma - Baldissoni : 'Occupiamoci degli errori della squadra - non di quelli dell'arbitro' : ... 'Nel post partita gli sarà scappata qualche parola colorita frutto della frustrazione del momento', ha detto Baldissoni intervistato a Sky Sport. Il dirigente, poi, ha precisato il pensiero del club:...

Alberto Angela nei sotterranei della Città Eterna 'Roma non cessa mai di stupirci' : Il più noto divulgatore della televisione italiana ha deciso di portare in televisione le bellezze di Roma sotterranea, perché 'la Città di Roma non cessa mai di stupirci, tanta è la storia che ha ...

ToRomania : la lezione del Grande Torino. Vincere è importante ma non è l'unica cosa che conta : ... le sue vittorie, le grandi qualità tecniche dei suoi giocatori: è una delle poche formazioni al mondo è poter fregiarsi dall'appellativo 'Grande' davanti al proprio nome, Mazzola e compagni sono e ...

Ragazzo di 22 anni trovato morto a Roma. Parla la fidanzata Emma : "Ci amavamo - non volevamo lasciarci più" : «Ci amavamo», dice. Emma G., raggiunta dal Corriere della Sera. La voce tremante di chi è ancora sotto choc. Da due giorni indagata per la morte del compagno Giuseppe De Vito Piscicelli, trovato morto lo scorso 1 maggio nel suo appartamento in zona Parioli, a Roma.La ragazza, 23 anni, che si frequentava con Piscitelli da circa un mese e mezzo, fatica a reagire:«Non volevamo lasciarci più. Eravamo e ci sentivamo ...