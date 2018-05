Roma | Le mamme lavoratrici e i sensi di colpa

Spelacchio fatto a pezzi in Trentino. Iniziati i lavori per la casetta di legno che verrà donata alle mamme di Roma : Spelacchio lotta insieme a noi. L'abete rosso, diventato l'albero di Natale più sfortunato e più famoso della storia di Roma, è tornato nella sua terra, in Val di Fiemme, in Trentino, dove la segheria della Magnifica Comunità di Fiemme lo ha fatto a pezzi per trasformarlo nella "Baby little Home", la casetta in legno che sarà poi donata alla Capitale e che consentirà alle mamme di accudire i propri ...

La tivù iraniana censura le mammelle della lupa capitolina nel logo della Roma : La tv di Stato iraniana ha censurato le mammelle della lupa capitolina, nel logo della AS Roma, durante la copertura della partita di Champions League con il Barcellona, scatenando l’ironia sui social media. Il terzo canale in particolare, ha oscurato la parte del logo in cui i gemelli fondatori della città, Romolo e Remo, vengono allattati dalla l...

Festa del papà arcobaleno - a Roma la filastrocca per tutti i bambini. Anche quelli con due mamme : La dirigente di un plesso scolastico di piuttosto noto a Roma, solido baluardo delle tradizioni di una certa destra cattolica, per la Festa del papà del 19 marzo mi ha chiesto di scrivere una nuova filastrocca da fare imparare ai bambini della materna in sostituzione delle vecchie, cantilene ormai vetuste e poco aderenti alle nuove famiglie reali che compongono le nostre società e che ne costituiscono il tessuto più vivo e vivace. Ho assunto ...