Roma | in zona Garbatella voragine tracimante di rifiuti

Non mangiare lattuga Romana dell’Arizona : è pericolosa : Gli Stati Uniti sono alle prese con l’infezione del batterio Escherichia per il consumo di lattuga romana prodotta in Arizona

Trovato corpo di una donna carbonizzato in zona Eur a Roma : Questa mattina a Roma è stato Trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato.Verso le 7.30 di questa mattina, un uomo che stava facendo jogging nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma, ha notato il cadavere. Il corpo era ancora avvolto dalle fiamme. "Quando l'ho vista ancora bruciava, è stato terribile", ha dichiarato la persona che ha Trovato il cadavere, secondo quanto ha riferito Repubblica.L'uomo ha subito chiamato i ...

Roma - corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur/ Un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Stazione spaziale cinese - l'Emilia-Romagna nella zona - vasta - dove potrebbe cadere : ... come si evince dal tono di certi articoli che ho letto in rete - mette in chiaro Giovanna Stirpe dell'Inaf , Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, - Certo, c'è una ...

Roma : Carabinieri al lavoro in zona Termini. Molteplici gli arresti effettuati : Roma – sequestrate 50 dosi di droga. Identificate 70 persone e accertamenti su oltre 40 veicoli Roma – Fitta attività contro ogni tipo di reato... L'articolo Roma: Carabinieri al lavoro in zona Termini. Molteplici gli arresti effettuati proviene da Roma Daily News.

Roma. Incendio in zona Camilluccia morta una donna : Un terribile Incendio ha provocato la morte di una donna a Roma. Il rogo è divampato in un’abitazione di via

Roma - scoperta discarica abusiva all'interno di una zona archeologica - : I carabinieri hanno sorpreso un cittadino bosniaco mentre sversava rifiuti in un terreno di proprietà del Comune in via Lucrezia Romana, zona Osteria del Curato. Durante il sopralluogo i militari ...

Roma - scoperta discarica abusiva all'interno di una zona archeologica : Roma, scoperta discarica abusiva all'interno di una zona archeologica I carabinieri hanno sorpreso un cittadino bosniaco mentre sversava rifiuti in un terreno di proprietà del Comune in via Lucrezia Romana, zona Osteria del Curato. Durante il sopralluogo i militari hanno constatato anche il pessimo stato di conservazione di alcuni ...

Roma : controlli in zona Cassia - 5 persone denunciate : Roma: denunciate 5 persone nel corso di controlli effettuati dai Carabinieri in zona Cassia Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un cittadino italiano poiché trovato in... L'articolo Roma: controlli in zona Cassia, 5 persone denunciate su Roma Daily News.

Napoli-Roma - Di Francesco vuole subito riconquistare la zona Champions : I 19 punti di distacco si vedono in classifica. Il Napoli è in testa, la Roma solo al 5° posto. Di Francesco, stasera al San Paolo , ore 20,45, , si augura che il gap non sia replicato anche in campo.

Per la pioggia gelata chiusi tratti autostrade in Emilia Romagna. Stop treni zona Genova e Parma.La Spezia : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia.autostrade per l'Italia spiega che dalla serata di ieri l'Emilia Romagna è interessata dal fenomeno meteorologico della pioggia gelata a causa del quale si sono rese necessarie ...

Nuovo Stadio Roma - come sarà il Convivium : la zona dedicata ai tifosi : Nei pressi del Nuovo Stadio della Roma sarà allestito il Convivium, la zona in cui saranno presenti le attività commerciali e i punti di ristoro L'articolo Nuovo Stadio Roma, come sarà il Convivium: la zona dedicata ai tifosi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : Capitale coperta di neve - anche 10 cm nella zona nord : Roma: neve DALLA BALDUINA FINO A OSTIA Roma – La nevicata su Roma è stata abbondante. In particolare a nord, zona particolarmente colpita dal fenomeno, sono circa... L'articolo Roma: Capitale coperta di neve, anche 10 cm nella zona nord su Roma Daily News.