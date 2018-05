Roma | il colpo da biliardo inventato dall' Aeroplanino turco

Roma - colpo Champions. Il Cagliari è terzultimo : Così la Roma con la quarta vittoria di fila - riporta 'La Gazzetta dello Sport' - si è lanciata nelle braccia della Champions, quella salutata suo malgrado mercoledì: per stringerla, le basterà un ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 1. Francesco Bagnaia batte il primo colpo a Jerez. Terzo Romano Fenati : Il weekend del GP di Spagna comincia alla grande per Francesco Bagnaia, che a Jerez ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, unico a scendere sotto l’1’43”, in 1’42″836. Il torinese ha mostrato un passo già convincente, avvicinando più volte il suo miglior crono, senza però migliorarlo solo per questione di ...

Roma - giovane trovato morto in camera. Probabile overdose : indagata la ragazza per omicidio colposo : Potrebbe essere stata lei a fornire la dose di metadone letale. Ancora mistero sulla frase trovata scritta col rossetto sul petto del giovane

Ragazzo morto a Roma - indagata la fidanzata per omicidio colposo : Ennesima morte sospetta nella Capitale. Un Ragazzo di 22 anni è stato trovato morto in via di Villa Grazioli, nel quartiere Parioli con una scritta inquietante sul petto: «Mi hai lasciata sola, mi vendicherò». Il giovane, che secondo prime informazioni era solito fare uso di alcol e droga, è stato rinvenuto cadavere dalla madre ieri mattina nella p...

Roma : Investito clochard - muore sul colpo : Roma – Altra vittima della strada a Roma. Incidente mortale ieri sera alle Terme di Caracalla poco dopo le 23. A perdere la vita sul colpo, in via Druso, un senza fissa dimora tra i 55 e i 60 anni. La salma e’ stata portata al Policlinico di Tor Vergata per l’identificazione. L’auto che l’ha travolto, per cause in corso di accertamento, e’ una monovolume guidata da un uomo di 45 anni. Procede il I Gruppo Trevi ...

Lazio e Inter rispondono subito alla Roma - gran colpo Crotone : I biancocelesti travolgono la Samp (doppietta Immobile), i nerazzurri vincono in casa Chievo con Icardi e Perisic: la lotta Champions continua appassionante. L'Atalanta scavalca il Milan al sesto posto, i calabresi infliggono all'Udinese l'11° ko di fila e oggi sarebbero salvi. Benevento in B

La Roma va : tre punti ma la Lazio non molla un colpo. Milan - altro stop a Torino : Un gol di Under e un autogol di Zukanovic bastano alla Roma per superare il Genoa all'Olimpico e riportarsi al terzo posto in classifica a pari merito della Lazio . I giallorossi si riportano a +1 ...

Roma - colpo alla Centrale Montemartini. Rapinatori in fuga con la cassaforte del museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

Marina Militare - elicottero caduto : la Procura di Roma indaga per omicidio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento all’incidente verificatosi nella tarda serata di ieri nel Mediterraneo Centrale, dove è caduto un elicottero della Marina Militare impegnato in una esercitazione. Nell’incidente ha perso la vita lo specialista di volo Andrea Fazio. L'articolo Marina Militare, elicottero caduto: la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sembra essere il ...

DIRETTA / Vicenza-Santarcangelo (risultato finale 1-2) : colpo salvezza per i Romagnoli! : DIRETTA Vicenza-Santarcangelo: risultato finale 1-2. Grande vittoria esterna per i romagnoli, che arriva in rimonta: la salvezza nel girone B della Serie C è adesso molto più vicina(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:13:00 GMT)

Silvio si piega e scarica Romani Per il Senato l'azzurra Casellati Colpo di scena M5s : rilanciato Fico : Dopo un duro confronto il centrodestra trova un compromesso sul nome di Elisabetta Casellati per il Senato. Il M5s la vota e rilancia Roberto Fico alla Camera. "Intesa non riguarda il governo" Segui su affaritaliani.it

L'Inter tenta il grande colpo dalla Roma - pronto un clamoroso scambio Video : L'#Inter continua a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La societa' nerazzurra è tra le più attive tanto da avere praticamente bloccato il giovanissimo attaccante argentino classe 1997, Lautaro Martinez, che arrivera' dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro, firmando un contratto quinquennale, fino al 2023, a 1,5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria a centoventi milioni di ...

Influenza : colpo di coda a Roma - +20% di accessi al pronto soccorso : colpo di coda dell’Influenza a marzo, complice il maltempo: “Per la recrudescenza del virus abbiamo avuto una settimana infernale con un aumento degli accessi del 20%. Manifestazioni postInfluenzali che si sono riacutizzate nelle persone con fragilità. Ci spettavamo questo colpa di coda che spesso è frequente a marzo, anche se molte persone pensano di aver superato il periodo critico,” spiega all’Adnkronos Salute ...

Carabinieri in azione a Roma - colpo alla 'cosa nostra' del Tiburtino : Roma, 8 mar. , askanews, Dalle prime luci dell'alba, circa 300 Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dal Nucleo Elicotteri Carabinieri, dalle unità cinofile e da militari dell'8 ...