romadailynews

: Roma: Controli a San Basilio, 10 arresti: Identificate 230 persone ed effettuati… - romadailynews : Roma: Controli a San Basilio, 10 arresti: Identificate 230 persone ed effettuati… -

(Di lunedì 7 maggio 2018)– Controlli nel quartiere popolare di San. Effettuati dai Carabinieri della CompagniaMontesacro con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di. E con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’VIII Reggimento Lazio. Tale attività ha consentito di arrestare ben 8 persone e sequestrare decine di dosi di droga nonché 3000 euro in contanti. Nei pressi di un condominio di via Corinaldo, i Carabinieri hanno sorpreso 3 persone mentre stavano cedendo dosi di cocaina ad un gruppo di giovani. Le dosi di cocaina le avevano nascoste in un tronco d’albero. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 25 dosi di cocaina e 2 di hashish. Oltre a circa 600 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. Altri due pusher Poco dopo altri dueni, di ...