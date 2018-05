Roma | centaura uccisa dalla strada dissestata

Blastingnews

(Di lunedì 7 maggio 2018) L’incidente è avvenuto a, dove la bella 25enne è deceduta ieri mattina intorno alle 10,30. Si trovava sulla sua moto e stava percorrendo la via Ostiense, su un tratto diche vastazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord caratterizzato da un mantole molto sconnesso e, dunque, pericoloso. E’ qui che Elena Aubry ha perso il controllo della sua moto determinando l’impatto dapprima contro il guard-rail e, successivamente, contro un albero. Una sequenza drammatica che non ha dato scampo alla giovane che abitava con la famiglia nella zona dei Colli Portuensi, nel quartiere Monteverde della capitale. Gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare che si sono immediatamente recati sul posto dopo l’accaduto, hanno potuto fare poco per la ragazza, provvedendo alla effettuazione dei rilievi scientifici che consentiranno ora di determinare l’esatta dinamica di quanto ...