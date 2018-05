Roma | buche assassine uccidono giovane motociclista

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Roma - strade killer : centaura 26enne muore sull’Ostiense - “colpa di buche e radici” : Roma, strade killer: centaura 26enne muore sull’Ostiense, “colpa di buche e radici” La madre della vittima si è recata sul posto e accusa: “Non può essere stato che per le radici e quello schifo di asfalto, altrimenti non si spiega, mia figlia guidava con prudenza” Continua a leggere

Elena muore in un incidente - la madre accusa : "Colpa delle maledette buche di Roma" : Non riesce a darsi pace Graziella Viviano. Sua figlia Elena Aubry è morta a soli 26 anni in un...

Roma - sos buche - boom di cause al Comune : 80 richieste al giorno : C'era la neve, lo scorso 26 febbraio. E, subito dopo, c'era una città che si leccava le ferite: strade sgretolate dal ghiaccio, tronchi già malmessi che crollavano al suolo colpendo persone e auto. E, ...

Roma - in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno : “Strade all’Anas. Campidoglio incapace” : In sella alle moto indossando una maglia con sopra lo slogan ‘#bastabuche‘. Questa è la protesta motociclistica organizzato dal comitato ‘2ruotexRoma‘ promosso dal Movimento Nazionale per la Sovranità che si è tenuta oggi nelle strade della Capitale in occasione del Natale di Roma. L'articolo Roma, in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno: “Strade all’Anas. Campidoglio ...

Buche a Roma - il Comune ammette : il ‘piano Marshall’ annunciato dalla Raggi non esiste - sono soldi già in bilancio : Il “piano Marshall” sulle Buche di Roma? Niente fondi “aggiuntivi” ma soldi già previsti nel bilancio di previsione 2018. Insomma: niente di straordinario. E il riferimento al supporto americano all’Europa del dopoguerra? “Solo una definizione mediatica” per indicare l’anticipazione temporale di interventi “in gran parte già previsti”. Con il perdurare delle condizioni ai limiti della praticabilità di buona parte delle strade capitoline e ...

Virginia Raggi - nella Roma delle buche serve la Formula E per riaprire un sottopassaggio : La sindaca infila la fascia tricolore e inaugura la riapertura di un sottopasso esistente, ma chiuso da 15 anni. L’intervento di recupero – di assoluta modestia, che dovrebbe di regola far parte della manutenzione ordinaria di una città e che ha interessato principalmente opere di pulizia: “la pittura del sottopasso, la rimozione delle scritte, il restauro del travertino, la posa in opera di un nuovo corrimano e l’installazione ...

Roma - gare sulle buche troppo lente. Raggi apre un’inchiesta interna : “Chi ha sbagliato deve pagare - pazienza è finita” : Virginia Raggi vuole trovare un colpevole per le buche a Roma. La sindaca della Capitale ha disposto l’apertura di un’inchiesta interna per accertare il motivo della lentezza delle gare per i lavori stradali. Nello specifico, vuole verificare perché sia difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare. “Chi ha sbagliato deve pagare, è finita la pazienza, voglio una risposta da ...

Roma : gare per riparare buche sono lente - sindaca Raggi apre indagine : Roma: gare per riparare buche sono lente, sindaca Raggi apre indagine L’inchiesta interna dovrà accertare il motivo per cui è difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare che riguardano i lavori stradali. “Pazienza finita”, avrebbe detto la prima ...

Fiori nelle buche - Roma si prepara (anche così) alla Formula E : Fiori nelle buche. L’iniziativa non è nuova ma compare ora a Roma, alla luce delle alluvioni delle ultime settimane. Partita da Bruxelles, è arrivata fino a Lavinio (Anzio): anche la capitale è invasa di piante nell&rsquo...