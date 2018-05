Roma | Alisson rinnova | le cifre

Roma - Alisson vicino al rinnovo. Ecco i dettagli : Secondo Sky Sport, a fine stagione Monchi proporrà al numero uno della Selecao il rinnovo di contratto fino al 2023, raddoppiando l'attuale ingaggio da un milione e mezzo netto a tre milioni e ...

Serie A - Roma : ecco perché Alisson vale almeno 10 punti e quasi 60 milioni di euro : la fiducia di Di Francesco e di tutta la Roma lo ha premiato, portandolo a un livello di rendimento da campione vero, maturo, da portiere top al mondo. Parate e milioni La correlazione è scontata, ...

PAGELLE / Cagliari-Roma (0-1). Fantacalcio - i voti : Alisson migliore in campo (Serie A 36^ giornata) : PAGELLE Cagliari Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori: Alisson in evidenza

Cagliari-Roma - le pagelle : Alisson stile Batman - De Rossi passionale : dal nostro inviato CAGLIARI Un lampo nel buio di Under, per gli altri tanto sacrificio. Alisson 7 Il pericolo è nei tre tiri che gli sfiorano le orecchie e più in là nel guardare il piedone di Peres ...

Cagliari-Roma 0-1 : Ünder e Alisson show - la Champions League è vicina : CAGLIARI - Basta un lampo di Ünder nel primo tempo alla Roma per battere il Cagliari e mettere al sicuro la qualificazione in Champions , manca un punto da fare tra Juventus e Sassuolo, . Senza ...

Roma - Alisson : 'Dobbiamo chiudere la gara' : Alisson , portiere della Roma, parla all'intervallo del match con il Cagliari ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole: La parata sul tiro di Bruno Peres? 'Qualche volta succede, ma lui è stato bravo nel rincorrere dietro. Se non lo avesse fatto ci sarebbe stato un avversario alle sue ...

Diretta/ Cagliari-Roma - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Deiola e Farias spaventano Alisson : Diretta Cagliari Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del delicato posticipo di Serie A.

Roma - Baldissoni : 'Pallotta? Forse gli è scappata qualche parolina di troppo. Su Alisson - Florenzi e Di Francesco...' : Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha concesso un'intervista a Sky Sport , nella quale ha toccato anche diversi argomenti legati al mercato: 'Il 30 giugno chiude l'anno fiscale e bisogna essere in regola con i numeri. Come detto tante volte, anticipare delle cessioni ...

Roma - Alisson e la porta di casa : serve la sesta blindatura : Parliamo di Champions. Nove reti al passivo nelle ultime due trasferte, 4 a Barcellona e 5 a Liverpool. Alisson Becker lo sa bene, e non lo dimentica. Così come ricorda perfettamente che la sua porta ...

Roma - sant'Alisson benedice la Strana Coppia di Eusebio : Roma in completo nero. Come nella gara d'andata al Bentegodi, quella del Sorrentino show, di Schick al centro dell'attacco e di Dzeko in panchina. Era appena cominciato dicembre, e la squadra di ...

Roma-Chievo 2-0 Diretta In gol Schick e Dzeko Rosso per Juan Jesus Alisson para un rigore : La sfida tra Roma e Chievo apre il programma della 35esima giornata di Serie A; i padroni di casa, reduci dal difficile martedì di coppa, devono vincere per conservare il terzo posto in...

LIVE Liverpool-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : subito Salah - ok Alisson : Eusebio Di Francesco Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews LIVE LIVErpool-Roma 0-0 Andata semifinali Champions League 2017/18, Anfield , LIVErpool, PRIMO tempo 3 Primo acuto della serata ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Liverpool Roma : occhio ad Alisson! Quote - le ultime novità live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI liverpool Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dubbi sul modulo per Eusebio Di Francesco, che pensa ancora alla difesa a tre