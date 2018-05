Robotica | rivoluzione nelle protesi per anca e ginocchio | in Italia 12 postazioni e 4500

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) LE BIOTECNOLOGIE E LA, ECCELLENZANA – Tra le moderne innovazioni della medicina, lacostituisce una di quelle tecnologicamente più avanzate e l’si è distinta in questo settore. Negli ultimi anni, i due ospedali pionieristici dellaortopedica sono stati la casa di cura San Francesco di Verona e il Policlinico di Abano Terme (Padova). Tre anni fa, i due ospedali pubblici che hanno investito in questo settore e che insieme ai precedenti costituiscono gli ospedali a maggior volume sono la Asl 8 di Arezzo e il Policlinico di Modena. Nell’ambito dell’ultimo anno, lesono già passate da 4 a 12 totali. Il Sistema Mako, una piattaformaad alta tecnologia per la chirurgiaca in ortopedia allo stato attuale è l’unico sistema robotico per la chirurgiaca articolare totale d’, parziale die totale di. ...