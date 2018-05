RIVOLI | UCCIDE L' EX MOGLIE E SI SPARA IN TESTA | IN FIN DI VITA Ultime notizie | testimoni

Femminicidio a RIVOLI - Uccide la moglie in un parcheggio e tenta il suicidio : E nnesimo Femminicidio , questa volta a Rivoli , Torino . Un uomo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa la moglie , poi ha cercato di suicidarsi con la stessa arma. E' accaduto in un parcheggio ...

RIVOLI - uccide l'ex moglie e si spara in testa : è in fin di vita/ Ultime notizie : movente sentimentale? : Rivoli, uccide l'ex moglie e si spara in testa: pensionato è in fin di vita. movente sentimentale? La coppia si era sposata a novembre, ma era già finita tra i due. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:09:00 GMT)