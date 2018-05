Rita Ora parla dell’affare Jay-Z | “Ecco perché non posso essere Becky with the good hair”

Giro d’Italia 2018 - le cinque risposte che dovranno darci le tappe in Sicilia. Caltagirone - Santa Ninfa ed Etna : l’ora della verità : Se quello in Israele è stato un antipasto, il Giro d’Italia 2018, con il ritorno nello Stivale, entra finalmente nel vivo. Tre tappe in Sicilia (Catania-CaltaGirone, Agrigento-Santa Ninfa, Caltanissetta-Etna) su terreni mossi e percorsi che nascondono insidie ad ogni curva. Gli strappi conclusivi di CaltaGirone e Santa Ninfa potrebbero risultare indigesti a diversi favoriti: si potranno perdere manciate di secondi importanti. ...

MotoGP su Sky e TV8 - GP Spagna 2018 : alle 14.00 la gara. Come vederla in tv. Orari - diretta - diffeRita e repliche : Tra poco più di un’ora, alle ore 14.00 di domenica 6 maggio, prenderà il via il GP di Spagna del Mondiale 2018 di MotoGP, riservato alle tre classi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, sarà grande spettacolo in uno degli appuntamenti classici del calendario iridato. In MotoGP tutti andranno a caccia di Marc Marquez, il grande favorito della vigilia. La Honda, anche in Andalusia, sembra andar piuttosto bene ed il Cabronçito, pur non ...

Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La verità sulle nozze rimandate : Elena Morali e Scintilla non si sposano più: l’ex naufraga spiega perché il matrimonio è stato rimandato Elena Morali non sposa Scintilla, non adesso per lo meno. Ospite oggi di Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, l’ex naufraga ha infatti ancora una volta ribadito di non aver ancora […] L'articolo Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La verità sulle nozze rimandate proviene da ...

Grosseto - auto nel fosso e ragazza feRita : ora il fidanzato è indagato per tentato omicidio : Lo riporta oggi la cronaca locale de La Nazione riferendo di indagini dei carabinieri iniziate dopo l'ncidente stradale accaduto vicino a Capalbio il 4 aprile scorso. Secondo i carabinieri della ...

"È stata una battaglia pesante - ma ora nostra la nostra bambina ha due genitori. Tutti i figli di omosessuali meRitano giustizia" : Di quel giorno Rory Cappelli ricorda la tensione che finalmente si sciolse in sollievo, la sensazione, indescrivibile, che dà il sogno quando si avvera. Un giorno agli inizi di marzo dell'anno scorso, quando la Corte d'Appello di Roma rese definitiva l'adozione da parte sua della bambina avuta insieme alla donna che - racconta Rory che fa la giornalista e vive a Roma - poco più di un mese prima, l'11 febbraio, era diventata sua ...