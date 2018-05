Risolto il mistero della tomba di Tutankhamon

TOMBA DI NEFERTITI NON ESISTE - TUTANKHAMON : MISTERO Risolto/ Il team dell'Università di Torino al lavoro : TUTANKHAMON, MISTERO RISOLTO: secondo gli archeologi del Politecnico di Torino non ci sarebbe alcuna camera segreta, quindi la TOMBA di NEFERTITI non ESISTE.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:03:00 GMT)

25 aprile - il mistero irRisolto della morte del capitano Pippo : il più valoroso “troppo indipendente” rimasto senza medaglie : Manrico Ducceschi, il comandante Pippo E’ stato uno dei combattenti più valorosi della Resistenza. Ha comandato la formazione tra le più forti tra quelle che hanno partecipato alla lotta partigiana, la XI zona Patrioti: oltre 140 caduti, 8mila prigionieri. Toscano, protagonista delle pagine più epiche delle battaglie sull’Appennino Tosco-Emiliano, gli americani gli si affidarono fino a dargli la responsabilità di controllare 40 ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Luglio o agosto : il mistero sulla data Risolto da Paolo Giordano : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, nozze ancora lontane per la coppia, sempre più innamorata di Leone. La fashion blogger torna a lavoro dopo quasi un mese dal parto.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Autobomba a Limbadi - mistero Risolto : «Fatta esplodere con un radiocomando a distanza» : ... in pieno giorno, nella roccaforte dei Mancuso e secondo i primi passi delle indagini, per un terreno di confine? Qual è il vero prezzo che quel mondo fatto di silenzi e sudditanza dava a quegli ...

Risolto il mistero dello scrocchio delle dita : A molti dà fastidio, ad altri sollievo, ma sulla sua 'origine' si dibatte da più di un secolo: è lo scrocchio delle dita, il suono inconfondibile che si produce quando si schiacciano le nocche tra le dita e le ossa della mano. A risolvere il dilemma sono i ricercatori della Scuola Politecnica di Losanna, grazie ad un modello matematico descritto sulla rivista Scientific Reports.Chandran Suja e Abdul Bakarat hanno combinato ...

Ettore Majorana - 80 anni fa svaniva nel nulla il fisico : un mistero ancora irRisolto : Suicidio, omicidio, sparizione volontaria? Ottanta anni fa svaniva nel nulla il fisico Ettore Majorana. Improvvisamente, senza spiegazioni e senza lasciare alcuna traccia. Un mistero cui sembrava aver dato una risposta la procura di Roma, tre anni, fa quando ipotzzò che lo scienziato – che eseguiva calcoli in poche ore che vedeva altre menti brillanti impegnate per una settimana – potesse trovarsi in Venezuela negli anni ...

Ata - la mummia di Atacama che sembra un alieno/ Cile - Risolto il mistero : è lo scheletro di un feto umano : risolto il mistero del piccolo scheletro mummificato trovato nel deserto del Cile, che aveva fatto scattare l'ipotesi aliena: era invece una neonata deforme(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Risolto il mistero "dell'alieno" di Atacama : i test genetici rivelano una tragica storia : Sembrava unalieno in miniatura, con i suoi 15 centimetri di altezza, il cranio allungato, le orbite oculari oblique e le 10 paia di costole: eppure il bizzarro scheletro ritrovato mummificato 15 anni fa nel deserto cileno di Atacama appartiene ad un feto umano di sesso femminile, deformato da una manciata di anomalie genetiche, alcune delle quali sconosciute finora. A svelarlo è il suo Dna, ancora perfettamente conservato, perché ...

DISCHETTI PLASTICA NEL TIRRENO/ Risolto il mistero dell'inquinamento sulle spiagge : il guasto del depuratore : Risolto il mistero dei DISCHETTI di PLASTICA approdati a migliaia sulle spiagge campane, laziali e della Toscana meridionale, erano fuoriusciti da un impianto depuratore(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:40:00 GMT)