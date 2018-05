Riprese video dei consigli comunali | il M5S chiede che venga finalmente istituito lo

Fedez e J-Ax insieme per un nuovo singolo. A Palm Springs per le Riprese del video : Indietro 19 aprile 2018 2018-04-19T12:23:14+00:00 ROMA – Al grido di “Ancora un’altra estate arriverà”, Fedez e J-Ax hanno annunciato tramite i loro canali social l’arrivo di un nuovo singolo insieme . L’ultimo prima della separazione. I due artisti si sono ritrovati a Palm Springs , in California, per girare un video che si prospetta stravagante. Lo si […]

Salvatore Esposito sul set di Gomorra 4 : Genny e Patrizia danno il via alle Riprese con un funerale? (video) : Non è la prima volta che la serie ha a che fare con un funerale e le prime riprese di Gomorra 4 potrebbero proprio regalarci l'addio a Marco D'Amore dopo l'omicidio di Ciro, ma sarà davvero così? In questi anni abbiamo imparato che le riprese non seguono una sequenza temporale simile a quella che poi vedremo in onda e questo non permette illazioni o altro ma, al momento, sembra che per Ciro non ci sarà un funerale degno di un boss. Salvatore ...

Al via le Riprese del video di Will we be strangers di Elisa - come Steve McQueen tra Eur e Tiburtina : Le riprese del video di Will we be strangers di Elisa rivelano che la clip dedicata al nuovo singolo sarà votata all'avventura automobilistica in stile Steve McQueen. Il video del nuovo singolo è girato a Roma, tra l'Eur e la Stazione Tiburtina, con due Mustang a fare da cornice a uno scenario decisamente al limite, che esprime quanto portato all'interno del testo del brano prodotto per Elisa da Big Fish. Will we be strangers è stato ...