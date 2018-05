Rinnovabili | Enel Green Power partner del progetto europeo Osmose

Enel alla conquista dell'India - il più grande mercato delle Rinnovabili : MILANO - Enel va alla conquista del mercato delle rinnovabili in India. E non avrebbe potuto evitarlo, se vuole rimanere ai vertici mondiali del settore della green economy. L'ex monopolista italiano ...

