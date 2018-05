huffingtonpost

: Noi proponiamo un contratto per risolvere i problemi del paese... loro le “riforme istituzionali”. Ma dove vivono! #AlVotoSubito - PaolaTavernaM5S : Noi proponiamo un contratto per risolvere i problemi del paese... loro le “riforme istituzionali”. Ma dove vivono! #AlVotoSubito - gabrieligm : #Renzi is back. Ed è un bene. Chi ha vinto smetta di litigare per le poltrone e governi, vediamo la loro capacità… - MPenikas : Riforme istituzionali e bicameralina con Renzi, no grazie! -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Dopo la bocciatura del 4 dicembre 2016, anticipando la stessa, il suo maggior fautore, Matteocercava di convincere l'elettorato del suo referendum personale, ripetendo che in caso di bocciatura non si sarebbe più parlato dicostituzionali per decenni. Sorvolando sulla sua promessa di abbandonare la politica, copiata dalla Boschi.A Tgcom 24 del 9 settembre 2016, prima del referendum: "Se vince il no tornano quelli che c'erano prima. Non mi stupirei di vedere una nuovacon Berlusconi e D'Alema. Come nella canzone di Vecchioni: dammi indietro i miei vent'anni e la."Dimenticando di avere iniziato a fare la riforma proprio con un certo Berlusconi. Il famoso "Patto del Nazareno".In luogo dellacon D'Alema,torna alla carica in prima persona, ancora una volta smentendo se stesso, da Fazio su Rai uno, il 29 aprile: "esecutivo ...