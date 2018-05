RIFORMA PENSIONI Legge Fornero | lo stallo che non aiuta a dettare modifiche ultime

RIFORMA pensioni/ Esodati - dopo la Legge Fornero il dramma dura ancora per 6.000 persone (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Esodati, dopo la Legge Fornero il dramma dura ancora per 6.000 persone. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 maggio(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:06:00 GMT)