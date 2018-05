Ribery-Bayern | rinnovo fino al 2019 Poi toglie la foto

PROBABILI FORMAZIONI / Bayern Siviglia : il ballottaggio Robben-Ribery. Quote - ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Bayern Siviglia: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari, le scelte di Heynckes e Montella per la partita di Champions League(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Il Bayern Monaco censura Ribery : la sua esultanza fa riferimento al sesso anale (in alcuni paesi) : Dall’aeroplanino di Montella alla mano all’orecchio di Luca Toni, sono molte le esultanze dei calciatori rimaste nell’immaginario collettivo. Molto spesso le società sono ben disposte nei confronti dei giocatori che decidono di festeggiare i loro goal in modo scenografico. Ma non è sempre così: secondo quanto riportato da Fox Sports, il Bayern Monaco preferirebbe che il calciatore francese Franck Ribery evitasse di esultare ...

Ribery lascia il Bayern Monaco : ecco la nuova destinazione : Sta per concludersi l’esperienza più che positiva con la maglia del Bayern Monaco per l’attaccante Franck Ribery, l’esterno è in scadenza di contratto a giugno e si è deciso di non rinnovare, nella prossima stagione giocherà in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al-Ittihad. Il francese ha da poco compiuto 35 anni e lascia la Germania dopo poco più di 10 stagioni. Qualche guaio fisico negli ultimi mesi, adesso si candida a ...

