Riassunto del daytime di Amici17 del 07 05

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l’ingresso in studio di Sara, Mariano e Nilufar. C’è un po’ di confusione però, infatti quando Maria chiama Mariano vediamo uscire Nilufar. Per Sara e Nilufar entrano Luigi, Lorenzo, Giordano e Nicolò. Maria lancia un rvm che ripercorre ciò che è successo nella scorsa puntata: Sara aveva baciato Lorenzo e Luigi indispettito aveva rifiutato di fare l’esterna. Nel dopo ...

Riassunto della quinta puntata del Serale di Amici17 del 05/05 : La quinta puntata del Serale si apre con Maria che entra in studio con le due squadre, saluta il pubblico e le commissioni; nella Commissione Esterna c’è una novità: Arisa che in via del tutto eccezionale ha preso il posto di Marco Bocci solo per questa puntata. La conduttrice poco dopo spiega che sarà una puntata “difficile”, legge che non ci saranno corali e ci sarà una doppia fase di eliminazione con quattro prove, di cui ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 04/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni che si esibisce in un balletto latino americano molto stravagante. Ida si siede al centro dello studio e intima a Donatella di non permettersi più di esprimere certi pareri. Scopriamo che Donatella avrebbe giudicato il fisico di Ida e lei non ha affatto apprezzato le sue parole. Maria manda in onda un rvm che ripercorre ciò che è accaduto nell’ultima puntata tra Ida e Riccardo, ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 04/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con i giudizi dei professori su Biondo nella quarta puntata del Serale. Per la professoressa Turci il cantante della Squadra Bianca le ha trasmesso delle belle sensazioni e ha dimostrato una forte personalità, Giusy Ferreri lo ha apprezzato particolarmente in terza fase con il brano”Streap clup”. Rudy Zerbi è molto soddisfatto della sua prima scelta e pensa che sia nel posto giusto al momento ...

Riassunto e info replica di The Voice of Italy del 3 Maggio - chi passa il turno? Video : La settima puntata di The Voice of Italy 2018, che è andata in onda, ieri 3 Maggio dalle ore 21.20 su Raidue, è stata molto emozionante. Le sfide tra i concorrenti hanno messo in seria difficolta' i coach, indecisi su chi far passare alla finale. Il Riassunto della puntata, dove rivederla in replica e chi ha superato questa nuova fase. I quattro finalisti di The Voice 2018 Nella settima puntata, il lavoro dei quattro coach non è stato per nulla ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 03/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con l’assegnazione della prova proibitiva per i ballerini. Bryan e Luca dovranno cimentarsi con la pole dance e non nascondono un certo timore perché per questo tipo di esibizione è necessaria molta forza nelle braccia. Entrambi affrontano la loro prima lezione; Bryan sembra andare molto bene e fare suo questo stile mentre per Luca è un po più faticosa del previsto e spera che la seconda lezione vada ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che chiede a Tina se va tutto bene poi lancia un filmato con un breve Riassunto della scorsa puntata in cui Gemma e Marco raccontano i primi momenti della loro conoscenza. In un filmato Gemma commenta l’emozione che ha provato subito dopo la scelta di Armando e Manuela di lasciare il programma insieme e costruire un futuro insieme. Il loro amore non l’ha lasciata indifferente e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 02/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l’ingresso di Sara, Mariano e Nilufar. Maria annuncia che oggi ci sarà la scelta di Nicolò e lancia il filmato della villa in cui il tronista incontra le due corteggiatrici Virginia e Marta. Si parte con di Marta che dice di essere molto emozionata e poco dopo è il momento dell’arrivo di Virginia. Nicolò annuncia che passerà i primi momenti in villa con Marta mentre Virginia osserva le immagini ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 02/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con alcuni strascichi polemici successivi al Serale del 28 Aprile; la Squadra Bianca prende posizione nei confronti di Bryan e Carmen. Zic, Valentina e Luca esprimono le proprie opinioni e sopratutto critiche nei confronti dei due componenti della Squadra Blu che, chiamati in causa, rispondono alle accuse. Einar rimane molto male per le parole di Zic ed esprime tutto il suo malcontento. Nuova settimana, nuove ...

Replica GF 2018 del 30/04 - dove vederla - ascolti e Riassunto Video : Ieri, come previsto, nella trasmissione #Grande Fratello 15, dopo la lite tra Baye Dame e Aida Nizar [Video], ci sono stati dei provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti, rei di aver avuto nel corso del programma degli atteggiamenti violenti e aggressivi. Ecco cosa è accaduto, le info su dove re la puntata in Replica e gli ascolti della serata. Squalifica ed eliminazione puntata del 30 aprile Il Grande Fratello, si sa, è un fenomeno di ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 30/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con le sensazioni a caldo da parte degli ospiti e della Commissione Esterna che, arrivati negli studi Mediaset, raccontano come vivranno la quarta puntata del Serale. I ragazzi ultimano le prove in saletta, per le corali la Squadra Bianca incontra Emma Marrone mentre la Squadra Blu è in saletta con Alessandra Amoroso. Carmen sta provando con gli ospiti e in studio ritroviamo la cantante della Squadra Blu ...

Formula 1 - il Riassunto del GP di Baku. Risultati - classifica e highlights : Per il britannico campione del mondo il sorpasso è doppio, perché si prende la testa della classifica iridata con 70 punti, davanti a Vettel 66 e Raikkonen 48. La classifica piloti La partenza A Baku ...