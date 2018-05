Reggio Calabria | aeroporto; Nicolò | Regioni spieghi rilancio scalo

Reggio Calabria : 'il livello di disoccupazione giovanile è oltre il 60%' : ... limitando l'innovazione e l'inclusione, limitando la società a migliorare la propria condizione sociale ed economica, nello sviluppo di nuove idee, per il commercio, per la cultura, per la scienza, ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica : bambina in pericolo di vita trasferita da Reggio Calabria a Roma : Nella notte un veliVolo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Reggio Calabria a quello di Ciampino, trasportando a Roma una bambina di 8 anni in pericolo di vita che necessitava di essere trasferita d’urgenza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Il trasporto della piccola paziente, dei suoi genitori e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di ...

Marra - Map - : 'Volare da Crotone a 9 - 99 ma da Reggio Calabria a 100 euro' : Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina assente che negli ...

L'aeroporto di Reggio Calabria ancora penalizzato - fuori dalle nuove offerte di voli low cost : Pietro Marra ' Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina ...

Aggressione sulla Salerno-Reggio Calabria - arrestati ultras Catania : tutti i dettagli : Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato sta eseguendo numerose ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro) nei confronti di un gruppo di ultras catanesi, indagati, a vario titolo, per i reati di rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di ...

Reggio Calabria - assalto degli Ultras del Catania : il racconto shock del conducente : Qualche giorno fa sono stati presi provvedimenti da parte della Polizia per un gruppo di Ultras del Catania dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Il conducente dell’auto racconta la testimonianza shock vissuta durante la trasferta. “Vengo subito ai ...

Vento forte a Reggio Calabria : tettoia di lamiera si stacca - intervento dei vigili del fuoco [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Reggio Calabria - alternanza scuola-lavoro : concluso il percorso 'Unconventional Professional' : Grazie quindi alla Camera di Commercio e ad azioni come "Unconventional Professional", l'economia solidale, la legalità e il lavoro sembrano mete più vicine e reali' è quanto scrive in una nota il ...

Catania - quattro docenti di Reggio Calabria aggrediti senza motivo in Autostrada dagli Ultras : il racconto shock : Incredibile episodio che riguarda gli Ultras del Catania, identificati dagli agenti dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che ieri mattina si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Un gesto assolutamente da condannare, ecco l’intervista rilasciata a StrettoWeb da parte di una della vittime: ...

Banca del Cuore 2018 - da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio il Truck Tour per la prevenzione cardiovascolare arriva a Reggio Calabria : Riparte il Progetto Itinerante Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio dalle ...

Incredibile a Lamezia - aggressione in automobile : scontri tra tifosi provenienti da Reggio Calabria? : Hanno riportato solo lievi escoriazioni due dei quattro occupanti di un’auto oggetto di un raid a base di aggressioni e lancio di un fumogeno all’interno dell’abitacolo, da parte di sconosciuti, forse tifosi. L’episodio, su cui hanno avviato accertamenti la Polizia di Stato del Commissariato di Lamezia Terme e la Polfer, è accaduto davanti alla stazione ferroviaria della città. La vettura con i quattro a bordo, proveniente da Reggio Calabria e ...

La Provincia di Reggio Calabria prima per presenza di ascensori secondo un'analisi di Thyssenkrupp Elevator Italia : L'ascensore oggi è il mezzo più usato al mondo: i 12 milioni di impianti esistenti sono usati da un miliardo di persone. E' stato stimato che ogni anno si accumulano 190 milioni di ore di fuori ...

Terremoto Reggio Calabria - due scosse in Aspromonte : epicentro tra Santo Stefano e Gambarie [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

1 maggio - la Cisal a Reggio Calabria : Reggio Calabria, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - “La presenza della Cisal a Reggio Calabria il Primo maggio, ospite della Federazione nazionale stampa italiana, testimonia l’impegno della Confederazione a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, e in particolare la sua attenzione alla dram