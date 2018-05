Red Dead Redemption 2 | cosa sappiamo a questo punto

(Di lunedì 7 maggio 2018) Rockstar sta lavorando duramente per riuscire a rispettare la tabella di marcia e far uscire Red2 in tempo. Dopo una attesa lunga anni per il seguito di uno dei videogiochi western più amati di sempre – il primo capitolo risale al 2010 – e due rinvii, questa volta sembra essere davvero la volta buona complice il terzo trailer rilasciato dalla software house newyorkese. Due minuti di immagini mozzafiato che testimoniano l’eccellente lavoro della casa di produzione di GTA per soddisfare l’appetito dei fan: tra paesaggi sterminati, una grafica eccellente e un ottimo gioco di contrasti tra luci e ombre, il video racconta gli esordi della banda di fuorilegge di Van der Linde, già vista nel primo episodio, cercando di scavare nel passato della gang, dove spicca il nuovo protagonista del gioco, Arthur Morgan. Abbiamo deciso di tirare le somme e riassumere quello che...

Red Dead Redemption 2 : previste delle edizioni speciali - maggiori informazioni in arrivo a giugno : Rockstar ha confermato che Red Dead Redemption 2 sarà lanciato in più di una edizione speciale.Sebbene i giochi Rockstar in genere non abbiano una serie di edizioni speciali, sembra che le cose potrebbero cambiare per l'attesissimo Red Dead Redemption 2, come riporta VG247.com. Le edizioni speciali sono in genere versioni più costose che includono aggiunte digitali, a volte fisiche. Questi contenuti potrebbero assumere la forma di poster, ... : Rockstar ha confermato che Red2 sarà lanciato in più di una edizione speciale.Sebbene i giochi Rockstar in genere non abbiano una serie di, sembra che le cose potrebbero cambiare per l'attesissimo Red2, come riporta VG247.com. Lesono in genere versioni più costose che includono aggiunte digitali, a volte fisiche. Questi contenuti potrebbero assumere la forma di poster, ...

L'obiettivo di Red Dead Redemption 2 è creare un'esperienza che vada oltre l'idea di semplice open world : Dando un'occhiata alle prime informazioni riguardanti Red Dead Redemption 2 trapelate in rete la scorsa settimana grazie ad alcune anteprime esclusive, il progetto di Rockstar Games sembra già mettere d'accordo tutti: potenzialmente si tratta di un'opera spinta da un'ambizione incredibile e affidata a una delle compagnie evidentemente più capaci e "potenti" in ambito videoludico.Ciò che salta immediatamente all'occhio è L'obiettivo principale ... : Dando un'occhiata alle prime informazioni riguardanti Red2 trapelate in rete la scorsa settimana grazie ad alcune anteprime esclusive, il progetto di Rockstar Games sembra già mettere d'accordo tutti: potenzialmente si tratta di un'opera spinta da un'ambizione incredibile e affidata a una delle compagnie evidentemente più capaci e "potenti" in ambito videoludico.Ciò che salta immediatamente all'occhio èprincipale ...

Red Dead Redemption 2 : le missioni secondarie saranno coerenti con la storia : Le missioni secondarie e le missioni opzionali sono state spesso relegate a contenuti privi di significato nei giochi, ma recenti titoli come The Witcher 3, Yakuza 0, Deus Ex: Mankind Divided e God of War hanno mostrato a tutti che non necessariamente le side quest sono elementi puramente di contorno. Di conseguenza, sempre più giochi hanno focalizzato l'attenzione sulla qualità delle loro missioni secondarie e sembra che sarà così anche ... : Lee leopzionali sono state spesso relegate a contenuti privi di significato nei giochi, ma recenti titoli come The Witcher 3, Yakuza 0, Deus Ex: Mankind Divided e God of War hanno mostrato a tutti che non necessariamente le side quest sono elementi puramente di contorno. Di conseguenza, sempre più giochi hanno focalizzato l'attenzione sulla qualità delle loroe sembra che sarà così anche ...

Nuove splendide immagini per Red Dead Redemption 2 : Recentemente Rockstar Games si sta sbottonando sul suo Red Dead Redemption 2, dopo la pubblicazione del terzo trailer e una prima serie di immagini, in rete sono emerse interessanti informazioni sull'attesissimo titolo.Ora, come riporta Dualshockers, altre Nuove immagini sono state fornite dagli account social media ufficiali di Rockstar Games. In totale, otto nuovi screenshot sono stati svelati, che offrono uno sguardo ad alcuni splendidi ... : Recentemente Rockstar Games si sta sbottonando sul suo Red2, dopo la pubblicazione del terzo trailer e una prima serie di, in rete sono emerse interessanti informazioni sull'attesissimo titolo.Ora, come riporta Dualshockers, altresono state fornite dagli account social media ufficiali di Rockstar Games. In totale, otto nuovi screenshot sono stati svelati, che offrono uno sguardo ad alcuni splendidi ...

Red Dead Redemption 2 punta a una narrazione completa - Rockstar parla delle missioni : Le missioni secondarie e gli incarichi opzionali sono stati spesso bistrattati nei videogiochi open world, ma recenti esperienze come The Witcher 3, Yakuza, Deus Ex: Mankind Divided o God of War hanno mostrato a tutti che non deve essere necessariamente così. Di conseguenza, un gioco come Red Dead Redemption 2 non sarà da meno, decisa com'è Rockstar Games a ridisegnare i canoni degli open world: sentiamo cosa hanno detto i ... : Lesecondarie e gli incarichi opzionali sono stati spesso bistrattati nei videogiochi open world, ma recenti esperienze come The Witcher 3, Yakuza, Deus Ex: Mankind Divided o God of War hanno mostrato a tutti che non deve essere necessariamente così. Di conseguenza, un gioco come Red2 non sarà da meno, decisa com'èGames a ridisegnare i canoni degli open world: sentiamo cosa hanno detto i ...

Nuove immagini per Red Dead Redemption 2 mostrano anche John Marston : Recentemente Rockstar Games ha pubblicato una serie di Nuove immagini molto significative per il suo prossimo attesissimo titolo, Red Dead Redemption 2. Tutti questi screenshot sono stati pubblicati sugli account social media ufficiali di Rockstar Games: Facebook, Instagram e Twitter. Ognuno dei tre account ha offerto una serie di nuovi screenshot per i fan. In totale le immagini Nuove sono otto e ciascuno degli screen mostra vari frammenti di ... : Recentemente Rockstar Games ha pubblicato una serie dimolto significative per il suo prossimo attesissimo titolo, Red2. Tutti questi screenshot sono stati pubblicati sugli account social media ufficiali di Rockstar Games: Facebook, Instagram e Twitter. Ognuno dei tre account ha offerto una serie di nuovi screenshot per i fan. In totale lesono otto e ciascuno degli screen mostra vari frammenti di ...