Recensione God of War | Gioco dell’anno – 1 parte

God of War : Recensione PS4 Pro Video : Finalmente God of War [Video] è qui, anche se veramente è arrivato molti giorni prima per via della rottura del day one. Pratica ormai molto diffusa per i titoloni più attesi. Come tutti sanno sono passati due anni dall'annuncio del violento franchise il cui protagonista Kratos in questo ultimo titolo sembra più saggio, oltre che un po' invecchiato. In questo nuovo gioco il gameplay è stato stravolto, ora siamo davanti ad un Action RPG con ...

God of War : Recensione PS4 Pro : Finalmente God of War è qui, anche se veramente è arrivato molti giorni prima per via della rottura del day one. Pratica ormai molto diffusa per i titoloni più attesi. Come tutti sanno sono passati due anni dall'annuncio del violento franchise il cui protagonista Kratos in questo ultimo titolo sembra più saggio, oltre che un po' invecchiato. In questo nuovo gioco il gameplay è stato stravolto, ora siamo davanti ad un Action RPG con visuale in ...

God of War : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo le varie guide proposte, quest’oggi vogliamo portarvi personalmente nelle gelide terre nordiche con la nostra Recensione di God of War, ma prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord God of War Recensione Correva l’anno 2010 quando assistemmo alla conclusione della trilogia di God of War su Playstation 3, ed oggi a distanza di 8 anni Kratos torna su Playstation 4 con una ...

God of War - Recensione : Le fiamme della Furia di Sparta avvolgono i pugni di Kratos, scaldano la neve e dissolvono la coltre di nebbia rivelando un cielo azzurro punteggiato di corvi. Siamo di nuovo qui, al centro del Lago dei Nove con Atreus al nostro fianco, dopo aver messo sottosopra i regni degli dèi norreni, sconvolgendone la morfologia e annientandone gli abitanti. In lontananza echeggia il ruggito di un drago, mentre la prima neve dell'inverno cade delicatamente ...