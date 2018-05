Recensione di Dodocool DA-158 | economiche cuffie bluetooth con “noise cancellation”

chimerarevo

(Di lunedì 7 maggio 2018) LeDA-158 sono un’interessante soluzione per chi cerca un paio diover-ear che garantiscano un buon sonoro, funzionalità e che costino poco per quello che offrono. Confezione La confezione è spartana nei contenuti ma sufficiente:DA-158 custodia semi-rigida con chiusura a cerniera di buona fattura cavo audio jack 3.5 cavo ricarica USB manuale delle istruzioni Unico appunto è per la qualità del cavo audio: molto sottile e poco resistente all’usura. Specifiche tecniche Snoccioliamo i parametri di queste: Driver in titanio di 40 mm Risposta in frequenza 10 Hz – 45 kHz Impedenza 32 ohm Chip Wireless CRS 8645 Versione Wireless V4.1 Distanza Wireless 10 m Cancellazione attiva del rumore con sistema ANC Profili supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX Design e comfort L’aspetto ed i materiali utilizzati per queste ...