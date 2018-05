Rainbow Six Siege | un' immagine ufficiale conferma il leak dei nuovi operatori e svela la

Nuove skin Rainbow Six Siege oggi 7 maggio - prezzo : come cambia Valkyre : oggi è il giorno di Nuove skin per Rainbow Six Siege. Ubisoft metterà a disposizione nuovi oggetti cosmetici per il suo sparatutto tattico in prima persona. Questa volta le skin sono per l'Operatore di difesa Valkyre, che riceverà un nuovo ed esclusivo bundle. prezzo e uscita dele Nuove skin di Rainbow Six Siege La notizia è stata data da Ubisoft via Twitter. Chi le comprerà riceverà una uniforme in stile retro oltre ad altri oggetti ...

Tutto quello che sappiamo su Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum : data di uscita - Operatori - mappe : Dopo il lancio di Operazione Chimera, Ubisoft sta lavorando duramente alla prossima stagione del suo sParaTutto tattico di estremo successo, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Dopo una divergenza dalla sua tradizionale struttura con l'evento Outbreak, a tema zombi, la prossima Stagione seguirà sicuramente la formula tradizionale. Sebbene Ubisoft non abbia ancora svelato l'uscita della prossima stagione di Rainbow Six Siege, le varie ...

Ubisoft pubblica il primo teaser della nuova stagione di Rainbow Six Siege - Para Bellum : Nelle scorse settimane sono spuntati nell'etere sempre più dettagli a riguardo della nuova stagione di Rainbow Six Siege, prevista per i prossimi mesi e che sarà completamente dedicata all'Italia. I due nuovi operatori apparterranno infatti alle forze armate del nostro paese, e la nuova mappa sarà ambientata in Italia.Nonostante le primissime informazioni sulla stagione in arrivo provenissero da rumor più o meno inconsistenti, un primo leak ...

Rainbow Six Siege - trapelano voci Operatori italiani : nuove armi e gadget : I giocatori di Rainbow Six Siege, stiamo parlando di milioni di persone, stanno aspettando con impazienza nuove informazioni sugli Operatori italiani. Sono praticamente i nuovi protagonisti della Stagione 2 dell'Anno 3 e finora sappiamo almeno i nomi e le fattezze: Alibi e Maestro. Oggi sono trapelate nuove informazioni su questo Operatori italiani, soprattutto su armi e gadget che potrebbero avere. In particolare in un subreddit dedicato al ...

Six Major Paris di Rainbow Six Siege : comunicate le date dell'evento - quale squadra brillerà di più nella città delle luci : Ubisoft annuncia che le sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si incontreranno in Francia per il Six Major Paris, dal 13 al 19 agosto 2018. Dopo un'intensa fase a gironi, le otto squadre qualificate si scontreranno durante la fase finale del Major, che si terrà al Paris Expo - Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto, di fronte a un'incredibile platea di fan. Le squadre gareggeranno per un montepremi di ...

Novità Rainbow Six Siege al 26 aprile - pronti nuovi gadget e modifiche agli operatori : Lenta ma inesorabile l'evoluzione che ha coinvolto Rainbow Six Siege dalla sua uscita a oggi: il titolo sviluppato dai ragazzi di Ubisoft non ha infatti ingranato da subito la marcia giusta nei confronti della community, presentandosi sul mercato con numerose falle che necessitavano di essere chiuse per evitare di colare clamorosamente a picco. Una situazione che di certo non ha scoraggiato gli addetti ai lavori e che, a distanza di due anni ...

Rainbow Six Siege pronto a una ricalibrazione - le manovre in cantiere per Ubisoft : Un titolo assolutamente difficile da padroneggiare Rainbow Six Siege, con dinamiche di gioco che lasciano ben poco margine alla crescita dei giocatori, da subito catapultati in un mondo di gioco altamente competitivo come quello online. Ogni errore costa la vita (digitale), con nuovi tentativi di apprendimento che sono disponibili esclusivamente all'inizio di una nuova partita. Un trial and error che potrebbe frustrare i meno coriacei, ma che ...

EIC Rainbow Six : Risultati Week 2! : ...eSports 6 ExAequo Quantix 6th 3 Cyberground 3 ExAequo 0 Hell Gaming 0 IGP - Leviathan 0 Outplayed 0 Non perdetevi la prossima giornata di campionato che si terrà Martedì 24 Aprile in streaming sui ...

Rainbow Six Siege : superati i 30 milioni di giocatori : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha superato i 30 milioni di utenti registrati tra tutte le piattaforme. Lanciato nel 2015, Tom Clancy's Rainbow Six ® Siege è diventato uno degli sparatutto multiplayer di maggior successo, e nel suo terzo anno continuerà a evolversi con nuovi contenuti, come il lancio dell'Operazione Chimera, Outbreak e diversi aggiornamenti di gioco. Quest'anno il gioco ha anche ottenuto un picco record di ...

Rainbow Six : la finale della stagione 7 della Pro League ha una data e un luogo : Ubisoft annuncia che la finale della stagione 7 della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si terrà presso l'Harrah's Resort Atlantic City Hotel & Casino dal 19 al 20 maggio. La finale riunirà le migliori squadre della settima stagione della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League, due squadre per ciascuna delle quattro zone rappresentate: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord. Le squadre si sfideranno per il montepremi totale ...

Due Process : ecco lo shooter tattico ispirato a SWAT e Rainbow Six : Due Process è uno sparatutto indie che si ispira ad alcuni dei più famosi classici "tattici", tra cui SWAT e Rainbow Six.Due Process è in sviluppo da un po 'di tempo, ma è stato (ri)annunciato ufficialmente solo questa settimana dallo sviluppatore Giant Enemy Crab e dall'editore Annapurna Interactive.Come segnala VG247.com, Due Process sembra essere fondato su una principale caratteristica: la fase di pianificazione.Read more…

Tom Clancy's Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship, che inizia oggi e terminerà nel mese di giugno. ESL Italia Championship è il più importante e prestigioso torneo eSports Italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard.La Summer Season sarà strutturata in due categorie: Serie A e Serie B. Nella Serie A parteciperanno i migliori otto team ...