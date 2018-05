Raid dei Casamonica alla Romanina : le immagini del bar devastato : La Procura ha aperto un'inchiesta sul Raid avvenuto la domenica di Pasqua in un bar di via Salvatore Barzilai, alla Romanina, periferia est di Roma, quando due esponenti del clan Casamonica, pretendendo di essere serviti per primi, hanno aggredito e picchiato una ragazza con disabilità, il barista romeno e poi hanno distrutto il locale. Il procedimento, avviato per i reati di lesioni, minacce e danneggiamento, è stato affidato ...

Raid dei Casamonica in un bar di Roma : "Serviteci prima degli altri" : Ancora una volta i Casamonica. Ancora una volta l'ostentazione del potere dei clan su Roma, in pieno giorno.L'ultimo sfregio alla capitale viene raccontato da Repubblica e risale alla domenica di Pasqua. Quando due esponenti del clan già noto per il funerale in stile Il Padrino con cui si accompagnò il trapasso del boss "Re di Roma" Vittorio Casamonica dell'agosto 2015 sono entrati in un bar di periferia e con arroganza avrebbero chiesto di ...

Il Raid dei Casamonica al bar : solo una disabile si ribella : Frustate in pubblico, in pieno giorno, perché il messaggio deve arrivare a tutti. Anche ai bambini che guardano spaventati grondare il sangue a terra, perché 'qui comandiamo noi e se non fai quello ...

