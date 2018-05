: Il raid dei #Casamonica al bar: solo una disabile si ribella. E viene presa a cinghiate e a calci e pugni perché no… - repubblica : Il raid dei #Casamonica al bar: solo una disabile si ribella. E viene presa a cinghiate e a calci e pugni perché no… - M5S_Baroni : Raid dei #Casamonica in un bar alla periferia sudest di #Roma nel giorno di Pasqua. Picchiano disabile e barista so… - repubblica : #Esclusivo @Repubblica / Il raid dei #Casamonica nel bar: il momento dell'aggressione alla ragazza disabile -

"Atti di questo tipo non possono rimanere impuniti;ho chiesto al Capo della Polizia,Gabrielli,una risposta ferma e tempestiva".Così il ministro dell'Internosull'aggressione per futili motivi di una donna disabile e del barista del Roxi bar,alla Romanina,il giorno di Pasqua, da parte di due esponenti del clan dei Casamonica. Anche la Sindacasi è recata al Roxi per ringraziare il titolare per la denuncia." E' un pezzo della città che inizia ad alzare la testa",ha detto.(Di lunedì 7 maggio 2018)