Rai | bilancio 2017 con utili da 14 | 3 milioni e ricavi in calo Orfeo annuncia al CdA

davidemaggio

: Il Cda Rai approva bilancio consuntivo: utile superiore a 14 milioni. I futuri consiglieri saranno sette - Primaonline : Il Cda Rai approva bilancio consuntivo: utile superiore a 14 milioni. I futuri consiglieri saranno sette - giuliog : RT @rep_economia: Il taglio dei costi salva il bilancio Rai: il 2017 si chiude in utile per 14 milioni [news aggiornata alle 17:26] https:/… - glvacchio : Al settimo piano lasciano i conti in ordine. #Rai: cda approva il bilancio 2017, utile di 14,3 mln… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) MarioDiminuiscono i– colpa della riduzione del canone, dicono a Viale Mazzini – ma glisuperano comunque i 14di euro. Il Direttore Generale della Rai Marioha dato i numeri deldel servizio pubblico, che il CdA ha approvato all’unanimità nella seduta odierna. Nella medesima circostanza, il giornalista e dirigente Rai ha formalizzato l’annuncio che già aveva dato ieri al Festival della Tv di Dogliani: c’è la disponibilità di Claudio Baglioni per un suo ritorno alla conduzione di Sanremo. “Sulla squadra deciderà lui come direttore artistico. Una cosa alla volta” aveva precisato lo stesso, che davanti alla platea si era pronunciato anche sul possibile ritorno Fiorello in Rai e di Mara Venier a Domenica In. Poi, riferendosi al proprio mandato alla Direzione Generale, aveva aggiunto: ...