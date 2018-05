Ragusa | Giovanni Iacono | non mi candido a sindaco | ecco perchè

E' Giovanni Tinghino il ciclista morto in incidente a Marina di Ragusa : E' il vittoriese 71enne Giovanni Tinghino il ciclista morto stamattina sulla Marina di Ragusa Donnalucata. L'uomo è stato investito da un'auto.

Ragusa - rissa in piazza San Giovanni : ancora grido d'allarme : rissa in piazza San Giovanni a Ragusa . Continua il grido d'allarme . La Nicita chiede intervento dell'Amministrazione comunale.

In Prefettura si parla di Ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa : La vicenda della mancata apertura dell' Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sarà al centro di un incontro convocato dal Prefetto

Operazione San Giovanni a Ragusa : arresti per droga : La Polizia di Stato ha indagato mesi per individuare ogni singolo spacciatore di Piazza San Giovanni , ricostruendo decine di cessioni di droga .

Ragusa - Ficarra : trasferimento ospedale Giovanni Paolo : Ficarra : trasferimento ospedale Giovanni Paolo II. La risposta del manager a Mauro e Migliore e al comitato per l’ ospedale

Ragusa - spacciatore 17enne fermato in piazza San Giovanni : La Polizia di Stato di Ragusa individua spacciatore minorenne in piazza San Giovanni; con lui un assuntore anch'egli minore. In casa hashish.