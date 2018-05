Quando arriveranno i taxi volanti?

wired

(Di lunedì 7 maggio 2018) Nel nostro immaginario collettivo, l’idea stessa di futuro è legata alle auto. Basta pensare a quelle che compaiono in Blade Runner, in Nathan Never o anche solo nei Jetsons. Purtroppo, il futuro immaginato non sempre corrisponde alle conquiste ottenute: “Volevamo le auto, invece abbiamo avuto i 140 caratteri”, chiosava Peter Thiel già nel 2011, dando voce alla diffusa delusione. Le cose, però, stanno per cambiare e gli investimenti per rendere le macchineuna realtà si moltiplicano ogni giorno che passa. Da una parte, troviamo il fondatore di Google Larry Page e la sua startup Kitty Hawk (la cui moto volante potrebbe entrare in commercio nel giro di tre anni); dall’altra, i progetti della cinese Ehang per portare ia Dubai (che hanno subito dei rallentamenti ma sono tutt’altro che cancellati). Non solo: come noto, anche Uber, AirBus e numerosi ...