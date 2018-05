Qualcosa può cambiare in Sudan

Serie A - Pioli : «Fiorentina - puoi fare Qualcosa di straordinario» : "Non conta molto pensare adesso allo scontro diretto con il Milan all'ultima giornata - continua il tecnico dei viola a Sky Sport - perchè noi abbiamo già giocato tante finali come contro il Napoli e ...

#EmergenSea - ognuno di noi può fare Qualcosa per difendere il mare : parte la campagna di Marevivo a Lipari : E’ partita Lipari il progetto di mare vivo “ #EmergenSea , ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il mare ”, con l’inaugurazione della macchina compattatrice per riciclare bottiglie in plastica e ricevere buoni sconti. La campagna è stata resa possibile sull’isola grazie al sostegno di Aeolian Islands Preservation Fund e alla collaborazione con il Comune di Lipari – Assessorato all’Ambiente e dell’I.C. Lipari Santa ...

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoperta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può sembrare un miracolo - ma c’è Qualcosa che tutti dovrebbero sapere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...

Un fondo per i casi Embraco - l'Europa può fare Qualcosa : Quello della responsabilità sociale di chi fa impresa è un tema che dovrà essere messo seriamente sul tavolo di governo e istituzioni nazionali ed europee. A ricordarcelo sono le centinaia di operai dell'Embraco che in queste ore rischiano di perdere il lavoro; per loro un dramma personale, per tutti noi un enorme problema sociale.Per questi motivi l'Unione europea, in questa partita, non può giocare un ruolo ...