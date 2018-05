Punta Campanella | 4 tartarughe rimesse in mare nel Parco Marino

Punta Campanella - 4 tartarughe pronte a tornare in mare : Sono pronte a tornare in acqua 4 tartarughe salvate nei mesi scorsi dal Centro Tartanet del Parco Marino di Punta Campanella. Reti da pesca, ami, plastica, impatti con imbarcazioni e le basse temperature del mare. Questi i pericoli maggiori per le tartarughe che restano ferite o intorpidite soprattutto durante i mesi invernali. Ognuna con la sua storia e il suo nome. Salvatore, maschio di grosse dimensioni, pesa 70kg. Ritrovato nella rete dai ...

Parco Marino di Punta Campanella : sold out per il weekend nel Centro Visite Interattivo : Tutto esaurito per l’open days lanciato dal Parco Marino di Punta Campanella nel weekend appena trascorso. Una due giorni in cui è stato aperto gratuitamente il nuovissimo Centro Visite Interattivo. Circa 250 persone hanno partecipato a “Porte aperte sul mare”, l’iniziativa promossa dall’Area Marina Protetta per far vivere un’esperienza a diretto contatto con il mare, i paesaggi e gli splendidi fondali di ...

“Porte aperte sul mare” : a Punta Campanella Open days del Centro Visite Interattivo : “Porte aperte sul mare”. Al via la prima edizione nell’area Marina Protetta Punta Campanella con l’apertura straordinaria e gratuita del nuovissimo Centro Visite Interattivo. Sabato 7 e domenica 8 aprile l’Open days della struttura, realizzata nel complesso seicentesco denominato “Il Gesu”, nel cuore di Massa Lubrense. Da oggi, sul sito www.PuntaCampanella.org o inviando una mail a ...

Parco marino di Punta Campanella - allarme dischetti di plastica : il sito di scienza partecipata aperto qualche mese fa dal Parco di Punta Campanella per coinvolgere cittadini e utenti nella segnalazione di problematiche, emergenze

Dischetti di plastica in mare - Punta Campanella : “Segnalate gli avvistamenti” : Centinaia di avvistamenti nel tirreno centrale, tra Lazio e Campania. Migliaia di Dischetti di plastica sono comparsi nei giorni scorsi lungo i litorali del centrosud. Un fenomeno misterioso che ha in parte allarmato ambientalisti ed esperti. Pochi gli avvistamenti in costiera, per ora. Ma intanto il Parco Marino di Punta Campanella è pronto a monitorare la situazione e invita tutti a segnalare eventuali avvistamenti attraverso il ...