“Punizione immediata” GF | un fatto grave a poche ore dalla diretta I concorrenti

(Di lunedì 7 maggio 2018) Manca davvero poco alla quarta puntata del Grande Fratello e quindi al momento in cui si scoprirà chi sarà eliminato tra Aida Nizar, Luigi Mario Favoloso (entrambi mandatimente in nomination dopo la discussione che è costata la squalifica a Baye Dame) Simone Coccia Colaiuta e Alberto Mezzetti, cioè il Tarzan di Viterbo. Chi verrà eliminato? Quale sarà l’ultima decisione del pubblico? Dopo la tremenda discussione tra Baye Dame e Aida Nizar che è stata bullizzata dal branco, i telespettatori sembravano aver preso in simpatia la spagnola, cioè l’anello debole di questa edizione del reality. Ora, però, aquarta puntata, succede qualcosa che fa pensare a tutt’altro. Poco fa, fuoricasa del Grande Fratello, si sono sentite delle urla tremende: si trattava – almeno così sembrava – di urla contro la concorrente spagnola. È evidente: Aida non fa a tutti lo stesso ...