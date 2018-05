Pronostico Les Herbiers – PSG | Coupe de France 8-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 7 maggio 2018)de, Finale,di Les– PSG, Martedì 8 Maggio. E’ la sfida tra Davide e Golia. Les– Paris Saint-Germain, martedì 8 maggio. La finale della Coppa di Francia proporrà la sfida tra una delle squadre più ricche del pianeta e una formazione di terza serie, rappresentativa di un comune di appena 15mila abitanti. Davide contro Golia, è questa la curiosa finale che andrà in scena allo Stade dedi Parigi tra la squadra di Unai Emery, fresco vincitore della settima Ligue 1 e della Coppa di Lega a caccia del dodicesimo trofeo della propria storia nella coppa nazionale (la quarta consecutiva), ed una squadra del dipartimento della regione dei Paesi della Loira che fino a tre stagioni fa non era mai stata tra i professionisti. Fino alla stagione 2015, quando venne promossa nel Championnat National (la nostra serie C) dove ...