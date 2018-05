Prof a Tokyo “Dobbiamo prendere in mano la nostra vita e portarla dove più ci piace”

ilfattoquotidiano



(Di lunedì 7 maggio 2018) Si tende sempre a cercare una spaccatura tra Oriente e Occidente, ma in realtà la differenza stessa può essere fonte di equilibrio, nel momento in cui impariamo ad accettarla. È questa la più grande lezione che Laura Imai Messina, scrittrice e docente universitaria, ha ricevuto dal Giappone. Lezione che cerca di trasmettere con i suoi romanzi; l’ultimo, edito da Piemme, è Non oso dire la gioia, storia attraversata dai temi della maternità e dell’amicizia, sempre in bilico tra est e ovest. Nata a Roma nel 1981, Laura si è trasferita atredici anni fa: “Studiavo Lettere alla Sapienza, quando per caso mi sono imbattuta in un corso di cultura giapponese ed è stato un colpo di fulmine – racconta -. Così, come regalo di laurea, ho chiesto di trascorrere un anno in Giappone per fare ricerca”. E non è più tornata: un dottorato di primo livello in Culture comparate e un Phd, infine ...