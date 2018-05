Problemi iPhone X per riconoscimento facciale Face ID | sostituzione gratis?

iPhone 7 e iPhone 7+ : Problemi al microfono con iOS 11.3 : iPhone 7 e iPhone 7+ hanno problemi hardaware causati da un problema software, iOS 11.3 e iOS 11.3.1 hanno reso inutilizzabili i microfoni e gli altoparlanti dei device. È la stessa Apple ad ammetterlo inviando una nota ai fornitori chiedendo di effettuare una diagnostica e in caso di problematiche richiedere la riparazione. iPhone 7/7+: problemi audio con iOS 11.3 I problemi per Apple non sembrano finire, dopo le varie problematiche legate ...

Problemi iOS 11.3 per microfono iPhone 7 e 7 Plus : prime soluzioni e cosa fare : Davvero gravi i Problemi iOS 11.3 relativi al microfono di iPhone 7 e 7 Plus. Chi possiede uno dei due melafonini del 2017 avrebbero chiare difficoltà in chiamata con le conversazioni rese impossibili proprio dalla mancanza di audio. Vediamoci chiaro, specificando quali possono essere le prime soluzioni da adottare. Dopo l'aggiornamento iOS 11.3 sarebbe entrato in scena un conflitto di natura hardware/software ma non meglio specificato e al ...

Cosa cambia con aggiornamento iOS 11.4 beta 3 su iPhone? Un paio di Problemi risolti : Apple accelera l'uscita dell'aggiornamento iOS 11.4 su tutti gli iPhone compatibili. Nella tarda serata di ieri ha rilasciato la terza beta del nuovo firmware per gli sviluppatori e in queste ore lo stesso firmware di test è disponibile pure per i tester pubblici. Quali sono le novità apportate e Cosa cambia effettivamente sui melafonini a seguito dell'update? Partiamo dal peso dell'aggiornamento iOS 11.3 compatibile, lo ricordo, per iPhone ...

I riparatori temono la stretta di Apple - Problemi a iPhone 8 e iPhone X anche con componenti originali - : ... questo macchinario fornito esclusivamente da Apple è stato fornito da Cupertino a 400 centri nel 2017, su un totale di 4.800 in tutto il mondo. Quando la riparazione è effettuata con Horizon la ...

Problemi iOS 11.3 per iPhone 8 al touch : perché non funziona? : Ci sono tantissimi aspetti che devono essere necessariamente presi in esame in questi giorni per quanto concerne l'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.3. Il rilascio ha sicuramente migliorato i device interessati sotto moltissimi punti di vista, ma allo stesso tempo pare aver creato un problema del tutto inaspettato a coloro che hanno deciso di acquistare un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus, almeno stando alle informazioni che oggi 10 aprile ...

Problemi WhatsApp su iPhone con tastiera rallenta - una soluzione : I possessori di iPhone in questo momento stanno sperimentando Problemi WhatsApp molto particolari e con protagonista la tastiera del loro telefono nel momento in cui si apprestano a scrivere un messaggio da inviare in chat singole e di gruppo. Non un bug di poco conto dunque, visto che riguarda la principale funzione dell'applicazione molto utilizzata nel mondo. Cerchiamo di capire in che cosa consiste appunto questo tipo di anomalia così ...

Quanti Problemi app MyTIM su iPhone : necessario aggiornamento versione 4.5.5 (link) : Giorni di problemi all'app MyTIM per molti clienti italiani, in particolare per chi utilizza l'applicazione dell'operatore telefonico da un iPhone e iPad. Cosa succede esattamente? In sostanza il servizio mobile non funziona e più che ricevere assistenza in modo smart, in molti sono costretti ad assistere, loro malgrado, ad arresti improvvisi e dunque crash. I primi problemi all'app MyTIM si sarebbero verificati lo scorso 28 febbraio, in ...