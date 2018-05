leggioggi

: Privacy, software gratuito per la valutazione d'impatto - - LeggiOggi_it : Privacy, software gratuito per la valutazione d'impatto - - geoffrieallen : RT @Eti_Entein: GDPR? Make it easy. Fallo facile con UNIO-GDPR Per informazioni scrivi a info@unio-gdpr.it oppure visita il sito web http… - PezoneMichele : RT @ranocchisw: Il tuo software è pronto per il GDPR? Autenticazione e profilazione degli utenti, sistemi di protezione dei dati e gestione… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) In vista dell’entrata in vigore del GDPR, Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, il Garante dellaha messo a disposizione delle piccole e medie imprese unrealizzato in lingua italiana dalla CNIL, l’Autorità francese per la protezione dei dati, in vista della effettuazione dellad’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Ricordiamo che il DPIA (Data Protection Impact Assessment) è unanecessaria. Il GDPR all’articolo 35 precisa che “Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, unadell’impatto dei trattamenti ...