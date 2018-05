Principessa Charlotte | arriva la prima adorabile foto con il fratellino Louis

I tre anni della Principessa Charlotte e le altre storie della settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Dalla battaglia di Nadia Toffa contro il cancro: «Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea», ha detto ai follower, ma lei non molla, alle ultime novità sul royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Charlotte Casiraghi e Dimitri rassam, invece, hanno rimandato le nozze (ecco perché), mentre Johnny Depp è stato ...

Charlotte compie 3 anni - buon compleanno/ Tutto quello che sappiamo sulla Principessa di Cambridge : Charlotte compie 3 anni, buon compleanno alla piccola principessa: ecco Tutto quello che sappiamo sulla secondogenita del Principe William e Kate Middleton.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:10:00 GMT)

Buon compleanno Principessa Charlotte : ecco perché questa volta non sarà pubblicata una nuova foto della piccola : Peccato! The post Buon compleanno principessa Charlotte: ecco perché questa volta non sarà pubblicata una nuova foto della piccola appeared first on News Mtv Italia.

Charlotte compie 3 anni! 7 cose che abbiamo imparato sulla Principessa di Cambridge : Nei tre anni trascorsi dalla sua nascita, la principessa Charlotte è cresciuta sotto i riflettori e le attenzioni dei curiosi, mostrando una personalità sempre più apprezzata. Per festeggiare il suo compleanno HuffPost ha raccolto 7 notizie che rivelano alcuni aspetti del suo carattere.Non ha paura di stare sotto i riflettoriDopo la nascita del principe Louis, Charlotte ha dimostrato di non essere affatto intimidita da ...

Charlotte d'Inghilterra compie 3 anni : è lei la Principessa più dolce e monella d'Europa : ... papà William e il 'fratellone' George, ma la boss in casa è lei: principino Louis… preparati! E George d'Inghilterra è il principino più monello del mondo! - GUARDA

I tre anni della Principessa Charlotte di Cambridge : Il web ha già ribattezzato «diva», o «the queen», Charlotte Elizabeth Diana di Cambridge, 3 anni il 2 maggio. Merito di quell’atteggiamento disinvolto e un po’ smorfioso (amabilmente, s’intende), sfoggiato fuori dalla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra lo scorso 23 aprile, quando insieme al fratello maggiore George era andata a conoscere il neonato Louis. Sorrisi a favor di fotografi, quasi fosse davvero una ...

Principe George e Principessa Charlotte : il momento tra fratelli che ti eri perso alla nascita del Royal Baby : Kate Middleton ha dato alla luce il terzo Royal Baby lo scorso 23 aprile alle 11:01 e, nel primo pomeriggio, il Principe William è andato a prendere i fratellini maggiori per presentare loro il nuovo arrivato. Prelevati rispettivamente da scuola e dall'asilo, il Principe George e la Principessa Charlotte sono arrivati all'ospedale St. Mary tenendo per la mano il papà: mentre il primogenito, più timido, guardava con stupore i fotografi, la ...

Nessuno può «scavalcare» Charlotte. Così la Principessa fa la storia : Che si chiami (davvero) Arthur o Charles, James piuttosto che Albert, o Frederick, non cambia niente. Il terzo figlio di Kate Middleton e William, un maschio, venuto al mondo il 23 aprile 2018, non «scavalcherà» Charlotte Elizabeth Diana, secondogenita, nata il 2 maggio 2015. La principessa, per la prima volta nella storia, resterà quarta in linea di successione al trono, in base all’ordine di nascita (dopo nonno Carlo, papà William e il ...

Royal baby : la Principessa Charlotte farà un passo importante per il femminismo quando nascerà il terzogenito : Il principe William e Kate Middleton stanno aspettando il terzo figlio, che dovrebbe nascere entro fine aprile. Se il neonato sarà un maschietto, cosa cambierà nella linea di successione al trono per la principessa Charlotte? Proprio qui sta la novità: per la piccola… non cambierà proprio niente! E così sarà, per la prima volta nella storia, il membro femminile della Royal Family che non verrà spinto indietro nella linea di successione ...

La Principessa Charlotte entra nella storia : ecco perché : La famiglia reale britannica non ha ancora rivelato il sesso del prossimo nascituro del principe William e di sua moglie Kate Middleton. Eppure, nel frattempo, la principessa Charlotte è già passata ...

Dopo la nascita del fratellino/sorellina - la Principessa Charlotte passerà alla storia : La piccola Charlotte passerà alla storia per essere la prima bambina nella famiglia reale a mantenere il proprio posto nella linea di successione al trono, anche se arriverà un fratellino. Non è ancora stato reso noto il sesso del prossimo nascituro di William e Kate: in ogni caso, sia nel caso in cui sarà femmina sia nel caso in cui sarà maschio, Charlotte manterrà intatto il suo status. In poche ...

Charlotte Casiraghi - spunta l’anello di fidanzamento (ed è clamoroso). Tutto vero - quindi : nozze imminenti con Dimitri Rassam. La Principessa ha tentato in tutti modi di nascondere la mano sinistra - ma non c’è mica riuscita… : C’è l’anello. quindi è Tutto vero, avevano ragione i rumor che si rincorrono da settimane: Charlotte Casiraghi è ufficialmente fidanzata e presto, allora, sposerà Dimitri Rassam. I preparativi delle nozze, dicono, sono già iniziati e, a quanto pare, le nozze verranno festeggiate anche in Italia. A Pantelleria, si mormora. Ci si aspettava un annuncio ufficiale del Principato di Monaco in occasione del recente Ballo della Rosa, ...