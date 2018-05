Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per Benji e Fede in concerto nel 2018 | Siamo Solo

optimaitalia

: Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per #SiamoSoloNoiseSummerTour - Cinziadlp : Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per #SiamoSoloNoiseSummerTour - OptiMagazine : Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per Benji e Fede in concerto nel 2018: #SiamoSoloNoiseSummerTour anche al Teatr… - linodelbianco : Info e prenotazioni ingresso, tavolo, ristorante, bus o hotel Discoteche Marche-Romagna Lino Del Bianco 339.4339511… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Al via la prevendita deiperinin estate con ilNoise Summer Tour.Sono stati annunciati negli scorsi giorni i primi 7 concerti di anteprima tour: si parte il 7 luglio dall'Etes Arena Flegrea di Napoli per far tappa a Reggio Emilia, Padova, Cattolica, Taormina, Lecce e Marina di Pietrasanta (Lucca).L'ultimo dei 7 appuntamenti al momento annunciati è atteso per lunedì 20 agosto a La Versiliana. Tutti i concerti inizieranno tra le ore 21.00 e le ore 21.30. Isono disponibili su TicketOne.it,online, da lunedì 7 maggio alle ore 10.00.In tutti i punti vendita TicketOne saranno disponibili da giovedì 10 maggio alle ore 10.00. A seguire i ticket arriveranno anche sugli altri circuiti di prevendita. Sono disponibili, oltre aitradizionali,VIP e promozioni speciali dedicate alle famiglie (ridotto ...