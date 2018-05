Premi : Women Value Company - a Milano primo incontro con imprese finaliste (3) : (AdnKronos) - Oltre alla consolidata collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, Intesa Sanpaolo ha messo in campo numerose iniziative che promuovono la parità di genere. Per le proprie persone, un sistema integrato di welfare che si è evoluto negli anni, costruendo un’ampia gamma di strumen

Thalita Malagò di AESVI tra le finaliste del Premio “Women in Games” organizzato da MCV : AESVI oggi è lieta di condividere una notizia importante per il settore dei videogiochi in Italia che contribuisce al pieno riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da tante professioniste che operano in questo ambito: Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI, è stata infatti selezionata tra le finaliste nella categoria "Outstanding Contribution" del prestigioso "Women in Games Awards", premio organizzato da MCV, storica testata ...

Verbania For Women : eventi e Premiazioni : Presentazione dei libri Guida al giro del mondo e Il signor Ikea, una favola democratica. -Giovedì 8 marzo, ore 21.00. DONNA Sinonimi & Contrari. Viaggio tra realtà e paradosso dell'universo Donna ...