Premi | Women Value Company | a Milano primo incontro con imprese finaliste 3

Premi : Women Value Company - a Milano primo incontro con imprese finaliste : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Si svolge oggi a Milano, nella filiale new concept Intesa Sanpaolo di Via Verdi 8, il primo dei tre incontri con le 110 imprese finaliste del Premio 'Women Value Company Intesa Sanpaolo'. Fortemente voluto e realizzato dal gruppo bancario insieme alla Fondazione Marisa B

Thalita Malagò di AESVI tra le finaliste del Premio “Women in Games” organizzato da MCV : AESVI oggi è lieta di condividere una notizia importante per il settore dei videogiochi in Italia che contribuisce al pieno riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da tante professioniste che operano in questo ambito: Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI, è stata infatti selezionata tra le finaliste nella categoria "Outstanding Contribution" del prestigioso "Women in Games Awards", premio organizzato da MCV, storica testata ...

Verbania For Women : eventi e Premiazioni : Presentazione dei libri Guida al giro del mondo e Il signor Ikea, una favola democratica. -Giovedì 8 marzo, ore 21.00. DONNA Sinonimi & Contrari. Viaggio tra realtà e paradosso dell'universo Donna ...