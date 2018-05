Precipita dal tetto | grave operaio di 32 anni

Piedicastello - muore bimba di 12 mesi Precipita ta dal 4° piano/ Madre ricoverata in stato di shock : Piedicastello , muore bimba di 12 mesi precipitata dal 4° piano : Madre ricoverata in stato di shock , i fratellini hanno assistito impotenti.

Calabria - 12enne Precipita dal balcone e muore Video : Una tragedia si è consumata poche ore fa [ Video ] in # Calabria , dove una bambina di soli 12 anni è deceduta dopo essere precipita ta dal balcone del suo appartamento: purtroppo inutili i soccorsi. Sempre in Calabria nella giornata di oggi si è verificata una tragedia sul lavoro, con il decesso di un uomo di 63 anni. Calabria , 12enne muore dopo essere precipita ta da un balcone Nel primo pomeriggio di oggi 1 maggio una bambina di soli 12 anni è ...

Calabria - 12enne Precipita dal balcone e muore : Una tragedia si è consumata poche ore fa in Calabria , dove una bambina di soli 12 anni è deceduta dopo essere precipita ta dal balcone del suo appartamento: purtroppo inutili i soccorsi. Sempre in Calabria nella giornata di oggi si è verificata una tragedia sul lavoro, con il decesso di un uomo di 63 anni. Calabria , 12enne muore dopo essere precipita ta da un balcone Nel primo pomeriggio di oggi 1 maggio una bambina di soli 12 anni è deceduta dopo ...

Dimentica le chiavi e prova a entrare dal balcone : Natalie Precipita e muore a 19 anni : La ragazza, una 19enne scozzese, sarebbe precipita ta dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Magaluf, località balneare dell'isola spagnola di Maiorca. Da poco si era trasferita lì e aveva trovato lavoro in un bar.Continua a leggere

Cane Precipita dal palazzo e colpisce in pieno una donna. Le telecamere riprendono il violento impatto : Cina, Baiyun nel distretto di Guangzhou. Una donna sta passeggiando per strada quando un Cane che precipita da un palazzo vicino la colpisce in pieno sul collo, risparmiando una madre con il figlio in braccio che precedeva la vittima di pochi passi. Il terribile impatto farà perdere i sensi alla vittima che resterà inerme al suolo. La donna verrà trasportata d’urgenza in ospedale, dove è tutt’ora sotto cure mediche, mentre il Cane, nonostante ...