Più distratti con l’età? Ecco il motivo

meteoweb.eu

: @ciaosononuovoqu La bomba è il gridare alla bomba ed è fumogena in quanto non chiarifica i pensieri sugli elementi… - PoldoSbaffini : @ciaosononuovoqu La bomba è il gridare alla bomba ed è fumogena in quanto non chiarifica i pensieri sugli elementi… - paolaAlchi : @AnnaM75 é molto più probabile che siano loro ad ammazzare noi prima, visto che sono distratti dal cellulare e che… - BarbaraPivaPsic : RT @marfeluca: Ci tengo a ricordare ai più distratti che il #governo #Gentiloni era nato con lo scopo di riformare la #LeggeElettorale. E… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Con il passare degli anni ci si distrae più facilmente, lo sostiene anche uno studio scientifico che evidenzia come gli anziani vengonopiù facilmente da informazioni irrilevanti rispetto ai giovani. Il? E’ da attribuirsi ad un circuito cerebrale recentemente identificato come l’epicentro di Alzheimer e demenza. Uno studio dell’University of Southern California ha scoperto che i cali di attenzione dei senior sono associati al locus coeruleus, una regione del tronco cerebrale. Il locus coeruleus aiuta a focalizzare l’attività cerebrale durante i momenti di stress o eccitazione, ma evidentemente dopo una certa età perde colpi. L’aumento di distraibilità è un segno di invecchiamento cognitivo, spiega Mara Mather, autore senior dello studio pubblicato su ‘Nature Human Behaviour’. La ricerca ha scoperto anche che gli anziani sono più ...