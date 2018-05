Pil | Istat | segnali di rallentamento | cala intensità crescita

Conti pubblici - Istat : “Nel primo trimestre Pil a +0 - 3%”. La media Ue è +0 - 4% : In attesa delle previsioni economiche di primavera della Commissione europea, in arrivo giovedì, l‘ Istat ha diffuso la stima preliminare sulla crescita del pil nel primo trimestre . Secondo l’istituto di statistica il progresso è stato dello 0,3%, un decimale in più rispetto alle valutazioni di Bankitalia. L’incremento dunque sarebbe identico a quello registrato negli ultimi tre mesi del 2017 nonostante la debolezza della ...

ISTAT/ Disoccupazione all’11% - tra i giovani ai minimi dal 2011. Pil in crescita : L' ISTAT segnala una Disoccupazione all'11% nel mese di marzo. Tra i giovani scende al 31,7%, ai minimi da dicembre 2011. Pil in crescita nel primo trimestre dell'anno(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:26:00 GMT)

Conti pubblici - Istat li rivede in peggio : “Debito/Pil al 131 - 8% e deficit/Pil a 2 - 3%”. Manovra correttiva più pesante : Dopo la revisione arrivata martedì da Eurostat, l’Istat rivede in peggio la stime sui Conti pubblici. Includendo nei calcoli, come imposto dall’Ufficio europeo di statistica, l’impatto degli interventi per il salvataggio delle ex popolari venete. Così il rapporto debito/pil, che l’1 marzo era dato al 131,5%, sale al 131,8 per cento, due decimali in più rispetto al 131,6% messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al ...