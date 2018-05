Picchiarono una disabile perché era stata servita prima di loro al bar | indagati per

lastampa

: Picchiarono una disabile perchè era stata servita prima di loro al bar: indagati per lesioni e minacce… - LaStampa : Picchiarono una disabile perchè era stata servita prima di loro al bar: indagati per lesioni e minacce… - LaStampa : Picchiarono una ragazza disabile perché era stata servita prima di loro al bar: indagati per lesioni e minacce memb… - paoloappe : RT @LaStampa: Picchiarono una disabile perchè era stata servita prima di loro al bar: indagati per lesioni e minacce -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Sonocon le accuse di lesioni, minacce e danneggiamento Antonio Casamonica, 26 anni, e suo cugino Alfredo Di Silvio per aver aggredito e picchiato una giovane ragazzae un uomo romeno di 39 anni in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere romano della Romanina. Il fascicolo è affidato alla Dda dell’aggiunto Michele Prestipi...