Piazza Affari snobba incertezza politica e chiude in rialzo | +0 | 86%

Piazza Affari sui massimi dal 2008 con Ferrari - STM e petroliferi. FTSE MIB +0 - 86% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a marzo in Germania gli ordinativi industriali sono diminuiti dello 0,9% rispetto al mese precedente, al di sotto delle ...

Piazza Affari : in acquisto Falck Renewables : Seduta decisamente positiva per la società attiva nella green economy , che tratta in rialzo del 4,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Falck Renewables evidenzia un andamento ...