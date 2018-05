Perdonanza | Di Cosimo | Mai attaccato il sindaco per ritardi nomina Comitato | solo

abruzzo24ore.tv

: Perdonanza: Di Cosimo, 'non ho mai accusato il sindaco per i presunti ritardi nell’organizzazione' - radiolaquila1 : Perdonanza: Di Cosimo, 'non ho mai accusato il sindaco per i presunti ritardi nell’organizzazione' -

(Di lunedì 7 maggio 2018) L'Aquila - "Non ho mai accusato ildell’Aquila Pierluigi Biondi per i presuntinell’organizzazione dellae nelladel relativoné, tantomeno, ho mai reso dichiarazioni alla stampa di questo tono e con questi contenuti. Così in una nota l'Assessore alla Cultura del Comune dell'Aquila Sabrina Di- Le affermazioni in tal senso che mi vengono attribuite dalla stampa sono pertanto destituite di ogni fondamento e del tutto fuorvianti. I fatti, per come si sono realmente svolti, sono ben lontani da questa ricostruzione. Sono infatti stata contattata da una giornalista che mi ha chiesto notizie circa ladel, chiedendomi come mai i componenti dell’organismo non fossero stati ancora designati. Dal canto mio, mi sono limitata a rispondere, semplicemente e senza alcuna polemica, che non spetta ...