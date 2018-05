«Perché vogliamo ciò che non possiamo avere e | quando lo otteniamo | ce ne dimentichiamo?»

vanityfair

(Di lunedì 7 maggio 2018) Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, ti risparmio tanti preamboli che forse nemmeno leggerai e cercherò di arrivare al dunque, essendo il più chiara, limpida ed esaustiva possibile. Sono stata per un paio di mesi con un ragazzo: Lui, il mio amore platonico, quello con cui immagini un futuro insieme, ma alla fine non ci speri neanche più di tanto,sai che andrà a finire in malo modo. Io e Lui, opposti, lui tatuatore, io ragazza, per così dire, all’antica; lui adulto, lavora e vive da solo, io ancora bambina, studio e vivo con mia madre; io bianco, lui nero. Eppure non so bene come, abbiamo iniziato a frequentarci e trovare dei punti che in fin dei conti, portassero le nostre vite sulla medesima strada. Ero felice come una bambina, ma qualcosa non andava: sembrava che lui non mi volesse, alternava momenti in cui sembravo essere il suo tutto, ad altri in cui per ...