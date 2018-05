Perché Nestlè venderà caffé Starbucks?

gqitalia

: Per il caffè Starbucks non c è più bisogno di arrivare fino in America.?? Ecco perché ???? #Nestlé #Starbucks… - paolaUs3 : Per il caffè Starbucks non c è più bisogno di arrivare fino in America.?? Ecco perché ???? #Nestlé #Starbucks… - lorisaiuti03 : @Corriere Perché la nestlè ha voluto ampliare la sua fama solo per un caffè? - merlinoontheweb : @bravimabasta @repubblica Pensa che io ogni giorno do un calcio alla lavatrice perché mi sono reso conto dopo che e… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Maxiaccordo da leccarsi i baffi – non solo per asciugarseli da qualche traccia di caffè – fra il gigantee la più famosa catena di caffetterie del mondo,. Fra l’altro il 64enne fondatore Howard Schultz è in Italia proprio in questi giorni: ha aperto la nuova edizione di Seeds&Chips, il salone dell’innovazione nel cibo al MiCo di Milano. Secondo il patto,potrà distribuire e vendere i prodotti marchiati, Seattle Best Coffee,Reserve, Teavana,Via e Torrefazione Italia. In cambio, versa alla catena qualcosa come 7,15 miliardi di dollari, poco meno di 6 miliardi di euro. Non male, per una licenza. Le ragioni sono enormi. A, la più grande multinazionale del cibo del mondo a circa 90 miliardi di franchi svizzeri di fatturato, interessa far fruttare la potenza di un brand fortissimo perfino dove, almeno finora, non è presente ...