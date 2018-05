Per l' ok a Ilva-ArcelorMittal | Bruxelles chiede importanti cessioni e che resti fuori

Ilva verso lo scioPero generale. Solo 10 mila assunti - poi 8500 : I sindacati metalmeccanici sono pronti alla protesta per superare lo stallo che si è formato nella trattativa con Am Investco, la società che si è aggiudicata l'Ilva. Dalla prossima settimana ...

Ilva - i 14mila lavoratori di Taranto verso lo scioPero contro il piano Mittal : Vertice al Comune con i sindacati e il sindaco Melucci che ha annunciato il ritiro del ricorso contro il decreto ambientale. Assente il governatore Emiliano....

Milan - incontro Per il futuro di André Silva : ipotesi Keita e Mandzukic : Milan, incontro per il futuro di André Silva: ipotesi Keita e Mandzukic Il Milan è alla ricerca di una soluzione per André Silva. Pagato 38 milioni di euro al Porto, l’attacante ha reso al di sotto delle aspettative, realizzando soltanto due gol in campionato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, martedì sera ci sarebbe […]

Otranto. Il Castello Aragonese ospita la Personale di pirografia di SILVANA BISSOLI "E POI FUI SOLO! passo dopo passo verso dove" : Ecco nelle sale del Castello: Amore materno, Donna ferita , Il mio mondo, Quello che gli ulivi ci dicono, Amico consolatore, Grande madre, Grande padre, L'ulivo gemello, etc. Nel secondo percorso ...

Ilva - il Consiglio di fabbrica pronto allo scioPero generale. Messaggio chiaro a Mittal : "No agli esuberi" : Il Consiglio di fabbrica dell'Ilva, respingendo l'ipotesi degli esuberi, lancia messaggi ad ArcelorMittal e chiede aiuto alla politica. Ma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm avvertono, quasi con un diktat contro la "proliferazione dei tavoli": "le trattative vanno portate avanti solo in sede ministeriale". La precisazione è arrivata in serata dopo la doppia convocazione per sabato 5 maggio di un incontro sulla vertenza Ilva - ...

Ilva : Calenda - italiani ci pagano Per risolvere problemi non Per fare populismo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Io lavoro per fare in modo che possano crescerci in sicurezza, investendo 2,3 mld per bonifiche e ambiente e 1,2 mld per impianti. Cosa che negli ultimi 50 anni non è stata fatta. Gli italiani ci pagano per risolvere problemi non per fare becero populismo da talk show di

Ilva - sindacati ribadiscono : 'No agli esuberi e appello alla politica'. Nuovi scioPeri in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -

Primo maggio - l’amarezza dell’oPeraio dell’Ilva : “Solo una cosa è cambiata in questi anni : ci sono sette colleghi in meno” : “Una cosa è cambiata in questi anni: che ci sono sette colleghi in meno”. Nella mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno maggio Libero e Pensante, la testimonianza di Mirko, operaio all’Ilva. “Morti sul lavoro in un impianto che era sotto sequestro: ci hanno detto che si chiamano morti bianche perché non c’è una mano che uccide direttamente. Io continuo ad andare a ...

Ilva - scioPero nell’acciaieria di Taranto : produzione ferma. “Assenza totale di manutenzione - garantire la sicurezza” : Lo sciopero degli operai blocca lo stabilimento Ilva di Taranto. “Registriamo la fermata totale delle acciaierie”, hanno annunciato i coordinatori di fabbrica e le rappresentante di Fim, Fiom e Uilm commentando lo sciopero di 24 ore che si svolge da lunedì mattina per richiamare l’attenzione sulle problematiche della sicurezza legate ai mancati interventi di manutenzione. Anche se è scontro con l’azienda sulla percentuale ...

ScioPero Ilva - Per azienda adesione 34 - 8% : ANSA, - TARANTO, 30 APR - L'adesione allo Sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nell'area Acciaierie dello stabilimento Ilva di Taranto per richiamare l'attenzione sulle problematiche ...

Ilva Taranto : al via lo scioPero di 24 ore : 2000 lavoratori protestano dalle 7 di stamani per le condizioni di sicurezza. Cisl metalmeccanici: alta l'adesione al primo turno; due le acciaierie bloccate. Sullo sfondo la vertenza per il rilancio ...

Ilva : scioPero. Sindacati - stop totale : ANSA, - TARANTO, 30 APR - "I lavoratori hanno lanciato un messaggio chiaro ad Ilva in amministrazione straordinaria e Am InvestCo. Registriamo la fermata totale delle Acciaierie". Lo affermano ...

Taranto - Ilva in scioPero Per 24 ore : i lavoratori protestano Per i mancati investimenti : Taranto - Sono scattate dalle 7 di lunedì 30 aprile, nell'acciaieria Ilva di Taranto, 24 ore di sciopero sui tre turni di lavoro. Lo sciopero è indetto dai sindacati Fim, Fiom e Uilm per protestare ...

Ilva : sindacati - manutenzione o scioPero : ANSA, - TARANTO, 27 APR - In assenza "di interventi periodici e investimenti certi", sarà confermato dai coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm lo sciopero di 24 ore articolato su 3 turni, già ...