Per Dudley | Fed | non è ancora vittoria sull' inflazione

Per Dudley - Fed - valutazioni mercati non sono irragionevoli : William Dudley, president della Federal Reserve Bank , Fed, di New York, si è detto non preoccupato dai prezzi dei mercati azionari né dall'aumento di volatilità. "Nel contesto di un'economia che sta crescendo e che si prevede che continuerà a crescere nei prossimi anni, le valutazioni del mercato azionario non sembrano irragionevoli", ha dichiarato lunedì intervistato dalla Cnbc. ...